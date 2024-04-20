20 апреля 2024

Власти привлекли психологов, чтобы убедить жителей Ишима покинуть дома

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Рейд по рыбакам находящимся на тонком льду. Пермь, мчс, бинокль, служба спасения, спасатели, спасатель
Психологи от МЧС убеждают жителей Ишима покинуть дома Фото:

К убеждению жителей затопленного города Ишима покинуть свои дома привлекли психологов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Психологи также ежедневно принимают участие в подворовых обходах. Профессионализм и опыт психологов МЧС, которые неоднократно принимали участие в ликвидации ЧС, сталкивались с различными эмоциональными состояниями людей, позволяет объяснить людям необходимость эвакуации», — цитирует слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Натальи Семиной правительство региона.

С 15 апреля в Ишиме, Ишимском и Казанском районах работают 3 психолога МЧС России. Они посетили шесть пунктов временного размещения. 43 человека получили экстренную психологическую помощь.

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К убеждению жителей затопленного города Ишима покинуть свои дома привлекли психологов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Психологи также ежедневно принимают участие в подворовых обходах. Профессионализм и опыт психологов МЧС, которые неоднократно принимали участие в ликвидации ЧС, сталкивались с различными эмоциональными состояниями людей, позволяет объяснить людям необходимость эвакуации», — цитирует слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Натальи Семиной правительство региона. С 15 апреля в Ишиме, Ишимском и Казанском районах работают 3 психолога МЧС России. Они посетили шесть пунктов временного размещения. 43 человека получили экстренную психологическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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