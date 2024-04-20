20 апреля 2024

Госавтоинспекция попросила курганцев не бросать автомобили на обочинах

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
Брошенные автомобили мешают работе спецтехники Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Курганцев попросили не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники во время борьбы с паводком, укрепления дамб и эвакуации жителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кургану.

«В Курганской области продолжает действовать режим ЧС, и различные службы борются со стихией, укрепляют дамбы и эвакуируют жителей подтопленных территорий. Но зачастую проезду спецтехники мешают брошенные на обочинах автомобили. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не препятствовать работе техники и не оставлять машины на неорганизованных парковках», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В связи с увеличенной нагрузкой на трассу «Иртыш», припаркованные на обочинах автомобили затрудняют движение транспорта, особенно в местах сужения проезжей части. В ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 500 рублей.

Сообщалось, что для жителей Кургана, кто попадает в зону подтопления и эвакуировался, предоставляются бесплатные стоянки. Они расположены на улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Курганцев попросили не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники во время борьбы с паводком, укрепления дамб и эвакуации жителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кургану. «В Курганской области продолжает действовать режим ЧС, и различные службы борются со стихией, укрепляют дамбы и эвакуируют жителей подтопленных территорий. Но зачастую проезду спецтехники мешают брошенные на обочинах автомобили. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не препятствовать работе техники и не оставлять машины на неорганизованных парковках», — сообщили в telegram-канале ведомства. В связи с увеличенной нагрузкой на трассу «Иртыш», припаркованные на обочинах автомобили затрудняют движение транспорта, особенно в местах сужения проезжей части. В ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 500 рублей. Сообщалось, что для жителей Кургана, кто попадает в зону подтопления и эвакуировался, предоставляются бесплатные стоянки. Они расположены на улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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