Госавтоинспекция попросила курганцев не бросать автомобили на обочинах

21 апреля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Брошенные автомобили мешают работе спецтехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцев попросили не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники во время борьбы с паводком, укрепления дамб и эвакуации жителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кургану. «В Курганской области продолжает действовать режим ЧС, и различные службы борются со стихией, укрепляют дамбы и эвакуируют жителей подтопленных территорий. Но зачастую проезду спецтехники мешают брошенные на обочинах автомобили. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не препятствовать работе техники и не оставлять машины на неорганизованных парковках», — сообщили в telegram-канале ведомства. В связи с увеличенной нагрузкой на трассу «Иртыш», припаркованные на обочинах автомобили затрудняют движение транспорта, особенно в местах сужения проезжей части. В ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 500 рублей. Сообщалось, что для жителей Кургана, кто попадает в зону подтопления и эвакуировался, предоставляются бесплатные стоянки. Они расположены на улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцев попросили не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники во время борьбы с паводком, укрепления дамб и эвакуации жителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кургану. «В Курганской области продолжает действовать режим ЧС, и различные службы борются со стихией, укрепляют дамбы и эвакуируют жителей подтопленных территорий. Но зачастую проезду спецтехники мешают брошенные на обочинах автомобили. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не препятствовать работе техники и не оставлять машины на неорганизованных парковках», — сообщили в telegram-канале ведомства. В связи с увеличенной нагрузкой на трассу «Иртыш», припаркованные на обочинах автомобили затрудняют движение транспорта, особенно в местах сужения проезжей части. В ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 500 рублей. Сообщалось, что для жителей Кургана, кто попадает в зону подтопления и эвакуировался, предоставляются бесплатные стоянки. Они расположены на улицах Баумана, 2б и Химмашевская, 2. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.