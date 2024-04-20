20 апреля 2024

В Ишиме и Ишимском районе из-за паводков отключат электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Специалисты СУЭНКО обесточат Ишим и Ишимский район Фото:

В Тюмени проведут превентивное отключение электроэнергии в Ишиме и Ишимском района. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранность сетей оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО.

«На сегодня полностью обесточены: поселок „Детский дом №29“, СНТ „Борки“, „Синицинский Бор“, включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП в Ишимском районе и СНТ „Машиностроитель“, „Швейник“, „Заречье-2“, „Коммунальщик“ и „Надежда“ в городе Ишиме. Населенный пункт „Плодопитомник“ обесточен частично», — сообщили в СУЭНКО.

В компании также добавили, что специалисты СУЭНКО информируют жителей о причинах отключения электричества и о сроках его возобновления. Для этого сотрудники выезжают в различные населенные пункты.

Показатели воды в реке Ишим достигли рекордных значений и достигли 1057 сантиметров. За несколько часов он поднялся на 6 сантиметров.

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В Тюмени проведут превентивное отключение электроэнергии в Ишиме и Ишимском района. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранность сетей оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «На сегодня полностью обесточены: поселок „Детский дом №29“, СНТ „Борки“, „Синицинский Бор“, включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП в Ишимском районе и СНТ „Машиностроитель“, „Швейник“, „Заречье-2“, „Коммунальщик“ и „Надежда“ в городе Ишиме. Населенный пункт „Плодопитомник“ обесточен частично», — сообщили в СУЭНКО. В компании также добавили, что специалисты СУЭНКО информируют жителей о причинах отключения электричества и о сроках его возобновления. Для этого сотрудники выезжают в различные населенные пункты. Показатели воды в реке Ишим достигли рекордных значений и достигли 1057 сантиметров. За несколько часов он поднялся на 6 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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