В Ишиме и Ишимском районе из-за паводков отключат электричество

21 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Специалисты СУЭНКО обесточат Ишим и Ишимский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени проведут превентивное отключение электроэнергии в Ишиме и Ишимском района. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранность сетей оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «На сегодня полностью обесточены: поселок „Детский дом №29“, СНТ „Борки“, „Синицинский Бор“, включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП в Ишимском районе и СНТ „Машиностроитель“, „Швейник“, „Заречье-2“, „Коммунальщик“ и „Надежда“ в городе Ишиме. Населенный пункт „Плодопитомник“ обесточен частично», — сообщили в СУЭНКО. В компании также добавили, что специалисты СУЭНКО информируют жителей о причинах отключения электричества и о сроках его возобновления. Для этого сотрудники выезжают в различные населенные пункты. Показатели воды в реке Ишим достигли рекордных значений и достигли 1057 сантиметров. За несколько часов он поднялся на 6 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени проведут превентивное отключение электроэнергии в Ишиме и Ишимском района. Сделают это для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и сохранность сетей оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «На сегодня полностью обесточены: поселок „Детский дом №29“, СНТ „Борки“, „Синицинский Бор“, включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП в Ишимском районе и СНТ „Машиностроитель“, „Швейник“, „Заречье-2“, „Коммунальщик“ и „Надежда“ в городе Ишиме. Населенный пункт „Плодопитомник“ обесточен частично», — сообщили в СУЭНКО. В компании также добавили, что специалисты СУЭНКО информируют жителей о причинах отключения электричества и о сроках его возобновления. Для этого сотрудники выезжают в различные населенные пункты. Показатели воды в реке Ишим достигли рекордных значений и достигли 1057 сантиметров. За несколько часов он поднялся на 6 сантиметров.