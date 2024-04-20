20 апреля 2024

В Екатеринбурге водитель «Газели» устроил ДТП и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, дтп, знак аварийной остановки
Водитель «Газели» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора (архивное фото) Фото:

В Солнечном районе Екатеринбурга в ночь на 21 апреля водитель на «Газели» проехал на красный свет, врезался в Hyundai Solaris и скрылся. Водителя легковушки с переломом ключицы и голеностопа госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД.

«Неустановленный водитель машины „Газель“, двигаясь по Лучистой, при проезде перекрестка с улицей Счастливой на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1981 года рождения… Водитель „Газели“ сбежал с места ДТП, ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него перелом ключицы и голеностопа, рассказали в ГИБДД.

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В Солнечном районе Екатеринбурга в ночь на 21 апреля водитель на «Газели» проехал на красный свет, врезался в Hyundai Solaris и скрылся. Водителя легковушки с переломом ключицы и голеностопа госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД. «Неустановленный водитель машины „Газель“, двигаясь по Лучистой, при проезде перекрестка с улицей Счастливой на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1981 года рождения… Водитель „Газели“ сбежал с места ДТП, ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него перелом ключицы и голеностопа, рассказали в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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