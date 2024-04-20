В Екатеринбурге водитель «Газели» устроил ДТП и сбежал. Фото

21 апреля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Водитель «Газели» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Солнечном районе Екатеринбурга в ночь на 21 апреля водитель на «Газели» проехал на красный свет, врезался в Hyundai Solaris и скрылся. Водителя легковушки с переломом ключицы и голеностопа госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД. «Неустановленный водитель машины „Газель“, двигаясь по Лучистой, при проезде перекрестка с улицей Счастливой на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1981 года рождения… Водитель „Газели“ сбежал с места ДТП, ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него перелом ключицы и голеностопа, рассказали в ГИБДД. telegram-канал «Екатеринбург сегодня!» Фото: telegram-канал «Екатеринбург сегодня!» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Солнечном районе Екатеринбурга в ночь на 21 апреля водитель на «Газели» проехал на красный свет, врезался в Hyundai Solaris и скрылся. Водителя легковушки с переломом ключицы и голеностопа госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД. «Неустановленный водитель машины „Газель“, двигаясь по Лучистой, при проезде перекрестка с улицей Счастливой на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1981 года рождения… Водитель „Газели“ сбежал с места ДТП, ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него перелом ключицы и голеностопа, рассказали в ГИБДД.