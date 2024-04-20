В Солнечном районе Екатеринбурга в ночь на 21 апреля водитель на «Газели» проехал на красный свет, врезался в Hyundai Solaris и скрылся. Водителя легковушки с переломом ключицы и голеностопа госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД.
«Неустановленный водитель машины „Газель“, двигаясь по Лучистой, при проезде перекрестка с улицей Счастливой на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1981 года рождения… Водитель „Газели“ сбежал с места ДТП, ведутся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу. У него перелом ключицы и голеностопа, рассказали в ГИБДД.
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