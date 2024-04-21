В ХМАО на три часа задержали рейс до Тюмени

21 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Березово задержали самолет авиакомпании Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair на три часа задержала рейс из Березово (ХМАО) до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «Рейс ЮЭ 236 Березово — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 21 апреля в 12:30, однако теперь выдвинется в 15:30», — указано на сайте. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета. Компания Utair ранее почти на сутки задержали вахтовый рейс из ЯНАО до Тюмени. В справочной службе рассказали, что это он был перенесен по решению компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Utair на три часа задержала рейс из Березово (ХМАО) до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «Рейс ЮЭ 236 Березово — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 21 апреля в 12:30, однако теперь выдвинется в 15:30», — указано на сайте. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета. Компания Utair ранее почти на сутки задержали вахтовый рейс из ЯНАО до Тюмени. В справочной службе рассказали, что это он был перенесен по решению компании.