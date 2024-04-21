В ХМАО на три часа задержали рейс до Тюмени

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В Березово задержали самолет авиакомпании Utair Фото:

Авиакомпания Utair на три часа задержала рейс из Березово (ХМАО) до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино.

«Рейс ЮЭ 236 Березово — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 21 апреля в 12:30, однако теперь выдвинется в 15:30», — указано на сайте. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета.

Компания Utair ранее почти на сутки задержали вахтовый рейс из ЯНАО до Тюмени. В справочной службе рассказали, что это он был перенесен по решению компании.

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Авиакомпания Utair на три часа задержала рейс из Березово (ХМАО) до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «Рейс ЮЭ 236 Березово — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 21 апреля в 12:30, однако теперь выдвинется в 15:30», — указано на сайте. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета. Компания Utair ранее почти на сутки задержали вахтовый рейс из ЯНАО до Тюмени. В справочной службе рассказали, что это он был перенесен по решению компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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