В ХМАО на три часа задержали рейс до Тюмени

В Березово задержали самолет авиакомпании Utair
Авиакомпания Utair на три часа задержала рейс из Березово (ХМАО) до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино.
«Рейс ЮЭ 236 Березово — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 21 апреля в 12:30, однако теперь выдвинется в 15:30», — указано на сайте. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета.
Компания Utair ранее почти на сутки задержали вахтовый рейс из ЯНАО до Тюмени. В справочной службе рассказали, что это он был перенесен по решению компании.
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