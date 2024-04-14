В ЯНАО почти на сутки задержали рейс до Тюмени

В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки задержали вахтовый рейс до Тюмени. Об этом указано на сайте Рощино.
«Рейса: ЮТ 9858 Тюмень — Новый Уренгой. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 13 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 14 апреля в 15:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что это заказной вахтовый рейс. Он был перенесен по решению компании.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее в тюменском аэропорту на 10 часов был перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» в поселок Бованенково (ЯНАО). В справочной службе Рощино журналисту URA.RU пояснили, что задержка связана с погодными условиями в аэропорту прилета.
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