В ЯНАО почти на сутки задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
В Новом Уренгое задержали вахтовый рейс Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки задержали вахтовый рейс до Тюмени. Об этом указано на сайте Рощино.

«Рейса: ЮТ 9858 Тюмень — Новый Уренгой. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 13 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 14 апреля в 15:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что это заказной вахтовый рейс. Он был перенесен по решению компании.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее в тюменском аэропорту на 10 часов был перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» в поселок Бованенково (ЯНАО). В справочной службе Рощино журналисту URA.RU пояснили, что задержка связана с погодными условиями в аэропорту прилета.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки задержали вахтовый рейс до Тюмени. Об этом указано на сайте Рощино. «Рейса: ЮТ 9858 Тюмень — Новый Уренгой. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 13 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 14 апреля в 15:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что это заказной вахтовый рейс. Он был перенесен по решению компании. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее в тюменском аэропорту на 10 часов был перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» в поселок Бованенково (ЯНАО). В справочной службе Рощино журналисту URA.RU пояснили, что задержка связана с погодными условиями в аэропорту прилета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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