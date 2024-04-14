Происшествия В ЯНАО почти на сутки задержали рейс до Тюмени 14 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + В Новом Уренгое задержали вахтовый рейс Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки задержали вахтовый рейс до Тюмени. Об этом указано на сайте Рощино. «Рейса: ЮТ 9858 Тюмень — Новый Уренгой. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 13 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 14 апреля в 15:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что это заказной вахтовый рейс. Он был перенесен по решению компании. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее в тюменском аэропорту на 10 часов был перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» в поселок Бованенково (ЯНАО). В справочной службе Рощино журналисту URA.RU пояснили, что задержка связана с погодными условиями в аэропорту прилета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки задержали вахтовый рейс до Тюмени. Об этом указано на сайте Рощино. «Рейса: ЮТ 9858 Тюмень — Новый Уренгой. Самолет авиакомпании Utair должен был полететь 13 апреля в 18:00, однако теперь выдвинется 14 апреля в 15:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что это заказной вахтовый рейс. Он был перенесен по решению компании. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее в тюменском аэропорту на 10 часов был перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» в поселок Бованенково (ЯНАО). В справочной службе Рощино журналисту URA.RU пояснили, что задержка связана с погодными условиями в аэропорту прилета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям