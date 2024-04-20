Силовики нагрянули на встречу екатеринбуржцев со снятой с выборов Дунцовой. Фото

21 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

В полицию поступило сообщение, что в зале могут быть экстремисты (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на встречу с журналисткой Екатериной Дунцовой, которая пыталась заявиться на недавние выборы президента РФ, нагрянули силовики. Информация об этом появилась в telegram-канале незарегистрированной партии «Рассвет», в поисках сторонников которой она и приехала в уральскую столицу. «Мы обязательно продолжим после того, как наши гости убедятся в том, что нам ничего не угрожает», — сказано в сообщении. В комментариях к посту подписчики канала пишут, что там якобы проходит проверка на экстремизм. «Представители УМВД пришли через десять минут после начала и сказали, что поступило заявление, что среди нас есть экстремист. Выявляют», — написала девушка. Спустя время комментарий у себя в telegram-канале оставила и сама Дунцова. «Сотрудники полиции прибыли в Marins Park Hotel, где должна была пройти наша встреча в Екатеринбурге. Сначала у всех присутствующих проверяли документы под предлогом „проверки присутствующих лиц на причастность к экстремистской деятельности“. Сейчас полиция выводит собравшихся и зала», — написала она. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Свердловской области. Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых пообещал уточнить, соответствует ли информация действительности. На президентские выборы Дунцова пыталась пойти самовыдвиженцем. Но Центризбирком отказал ей, выявив «многочисленные нарушения в представленных [ею] документах». Бенефициаром участия Дунцовой в кампании называли бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), который находится за границей. Екатерина Дунцова Фото: Екатерина Дунцова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на встречу с журналисткой Екатериной Дунцовой, которая пыталась заявиться на недавние выборы президента РФ, нагрянули силовики. Информация об этом появилась в telegram-канале незарегистрированной партии «Рассвет», в поисках сторонников которой она и приехала в уральскую столицу. «Мы обязательно продолжим после того, как наши гости убедятся в том, что нам ничего не угрожает», — сказано в сообщении. В комментариях к посту подписчики канала пишут, что там якобы проходит проверка на экстремизм. «Представители УМВД пришли через десять минут после начала и сказали, что поступило заявление, что среди нас есть экстремист. Выявляют», — написала девушка. Спустя время комментарий у себя в telegram-канале оставила и сама Дунцова. «Сотрудники полиции прибыли в Marins Park Hotel, где должна была пройти наша встреча в Екатеринбурге. Сначала у всех присутствующих проверяли документы под предлогом „проверки присутствующих лиц на причастность к экстремистской деятельности“. Сейчас полиция выводит собравшихся и зала», — написала она. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Свердловской области. Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых пообещал уточнить, соответствует ли информация действительности. На президентские выборы Дунцова пыталась пойти самовыдвиженцем. Но Центризбирком отказал ей, выявив «многочисленные нарушения в представленных [ею] документах». Бенефициаром участия Дунцовой в кампании называли бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), который находится за границей.