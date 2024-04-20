В Екатеринбурге на встречу с журналисткой Екатериной Дунцовой, которая пыталась заявиться на недавние выборы президента РФ, нагрянули силовики. Информация об этом появилась в telegram-канале незарегистрированной партии «Рассвет», в поисках сторонников которой она и приехала в уральскую столицу.
«Мы обязательно продолжим после того, как наши гости убедятся в том, что нам ничего не угрожает», — сказано в сообщении. В комментариях к посту подписчики канала пишут, что там якобы проходит проверка на экстремизм. «Представители УМВД пришли через десять минут после начала и сказали, что поступило заявление, что среди нас есть экстремист. Выявляют», — написала девушка.
Спустя время комментарий у себя в telegram-канале оставила и сама Дунцова. «Сотрудники полиции прибыли в Marins Park Hotel, где должна была пройти наша встреча в Екатеринбурге. Сначала у всех присутствующих проверяли документы под предлогом „проверки присутствующих лиц на причастность к экстремистской деятельности“. Сейчас полиция выводит собравшихся и зала», — написала она.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Свердловской области. Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых пообещал уточнить, соответствует ли информация действительности.
На президентские выборы Дунцова пыталась пойти самовыдвиженцем. Но Центризбирком отказал ей, выявив «многочисленные нарушения в представленных [ею] документах». Бенефициаром участия Дунцовой в кампании называли бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), который находится за границей.
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