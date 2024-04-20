20 апреля 2024
19 апреля 2024

Пермячка предстанет перед судом за незаконное использование документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Уголовное дело направлено в суд Фото:

Жительница Куединского округа (Пермский край) предстанет перед судом за незаконное использование документов для образования юридического лица. Женщина согласилась предоставить свой паспорт, но не планировала руководить организацией и вести финансово-экономическую деятельность, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Следственным отделом ОМВД России по Чайковскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против ранее судимой жительницы Куединского округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное использование документов для образования юридического лица“», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что летом 2023 года женщина согласилась дать свой паспорт для незаконного образования юридического лица. При этом она не хотела руководить организацией и вести финансово-экономическую деятельность. Со слов обвиняемой, денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей она так и не получила. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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Жительница Куединского округа (Пермский край) предстанет перед судом за незаконное использование документов для образования юридического лица. Женщина согласилась предоставить свой паспорт, но не планировала руководить организацией и вести финансово-экономическую деятельность, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Следственным отделом ОМВД России по Чайковскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против ранее судимой жительницы Куединского округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное использование документов для образования юридического лица“», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что летом 2023 года женщина согласилась дать свой паспорт для незаконного образования юридического лица. При этом она не хотела руководить организацией и вести финансово-экономическую деятельность. Со слов обвиняемой, денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей она так и не получила. На данный момент уголовное дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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