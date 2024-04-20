Пермячка предстанет перед судом за незаконное использование документов

Жительница Куединского округа (Пермский край) предстанет перед судом за незаконное использование документов для образования юридического лица. Женщина согласилась предоставить свой паспорт, но не планировала руководить организацией и вести финансово-экономическую деятельность, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
«Следственным отделом ОМВД России по Чайковскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против ранее судимой жительницы Куединского округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное использование документов для образования юридического лица“», — сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что летом 2023 года женщина согласилась дать свой паспорт для незаконного образования юридического лица. При этом она не хотела руководить организацией и вести финансово-экономическую деятельность. Со слов обвиняемой, денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей она так и не получила. На данный момент уголовное дело направлено в суд.
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