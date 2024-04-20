В Челябинске выявили квартиры, где незаконно прописывали мигрантов

Полицейские выявили в Челябинске две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет 16 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В Курчатовском и Тракторозаводском районах участковые выявили квартиры, собственники которых за деньги прописали 16 мигрантов. Фактически иностранцы там не проживали», — отмечают в пресс-службе областного главка.
В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении мигрантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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