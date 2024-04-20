20 апреля 2024
19 апреля 2024

В Челябинске выявили квартиры, где незаконно прописывали мигрантов

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В квартирах фиктивно прописали 16 иностранцев Фото:

Полицейские выявили в Челябинске две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет 16 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Курчатовском и Тракторозаводском районах участковые выявили квартиры, собственники которых за деньги прописали 16 мигрантов. Фактически иностранцы там не проживали», — отмечают в пресс-службе областного главка.

В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении мигрантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Полицейские выявили в Челябинске две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет 16 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Курчатовском и Тракторозаводском районах участковые выявили квартиры, собственники которых за деньги прописали 16 мигрантов. Фактически иностранцы там не проживали», — отмечают в пресс-службе областного главка. В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении мигрантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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