Происшествия Криминал В Челябинске выявили квартиры, где незаконно прописывали мигрантов 21 апреля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + В квартирах фиктивно прописали 16 иностранцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские выявили в Челябинске две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет 16 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Курчатовском и Тракторозаводском районах участковые выявили квартиры, собственники которых за деньги прописали 16 мигрантов. Фактически иностранцы там не проживали», — отмечают в пресс-службе областного главка. В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении мигрантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полицейские выявили в Челябинске две квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет 16 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Курчатовском и Тракторозаводском районах участковые выявили квартиры, собственники которых за деньги прописали 16 мигрантов. Фактически иностранцы там не проживали», — отмечают в пресс-службе областного главка. В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении мигрантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям