Президент Швейцарии написала письмо Путину

Blick: президент Швейцарии призвала Путина к диалогу

21 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

В Кремле еще не комментировали письмо Виолы Амхерд Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его победы на выборах. В нем Амхерд призывает начать диалог по Украине и выражает соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». «В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта („Крокус Сити Холл“ — прим. URA.RU) и пострадавшим от недавних наводнений, обрушившихся на несколько регионов России. В то же время письмо является призывом к диалогу в трудные времена», — передает издание Blick содержание письма Виолы Амхерд. При этом отмечается, что в тексте нет поздравлений, которые связаны с победой Путина на выборах. В Кремле еще не комментировали содержание. Текст был отправлен после того, как глава МИД России Сергей Лавров назвал Швейцарию враждебной страной. По его словам, она не подходит для переговоров по Украине, которые должны состоятся в ближайшее время. Дело в том, что лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны-участницы саммита по Украине в Швейцарии хотят ехать туда из-за отношений с Россией. Поэтому ранее он отметил, что на первой встрече будет сформирован план по решению конфликта, а на втором он будет передан России, если ее представители приедут. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис уверен, что ни один диалог по Украине не может идти без РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его победы на выборах. В нем Амхерд призывает начать диалог по Украине и выражает соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». «В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта („Крокус Сити Холл“ — прим. URA.RU) и пострадавшим от недавних наводнений, обрушившихся на несколько регионов России. В то же время письмо является призывом к диалогу в трудные времена», — передает издание Blick содержание письма Виолы Амхерд. При этом отмечается, что в тексте нет поздравлений, которые связаны с победой Путина на выборах. В Кремле еще не комментировали содержание. Текст был отправлен после того, как глава МИД России Сергей Лавров назвал Швейцарию враждебной страной. По его словам, она не подходит для переговоров по Украине, которые должны состоятся в ближайшее время. Дело в том, что лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны-участницы саммита по Украине в Швейцарии хотят ехать туда из-за отношений с Россией. Поэтому ранее он отметил, что на первой встрече будет сформирован план по решению конфликта, а на втором он будет передан России, если ее представители приедут. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис уверен, что ни один диалог по Украине не может идти без РФ.