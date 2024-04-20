Машины челябинцев осыпало зеленой пылью. Видео

21 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Жителей насторожила столь обильная пыльца на машинах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска и его пригородов жалуются, что их машины осыпало зеленой пылью. В минэкологии заверили, что эта пыльца деревьев, которую стоит опасаться только аллергикам. «Скорее всего, жители увидели пыльцу березы. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше, это нормальная ситуация», — приводят в минэкологии слова доктора биологических наук Альфиры Сибиркиной. Читательница URA.RU прислала видео. Пыльцы на машине так много, что на ней можно писать и рисовать. В минэкологии отмечают, что людям с аллергическими реакциями при таком количестве пыльцы лучше защитить себя медицинской маской и пить больше воды. В пресс-службе отмечают, что ситуация быстро поменяется, когда пройдут дожди и спадет жара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска и его пригородов жалуются, что их машины осыпало зеленой пылью. В минэкологии заверили, что эта пыльца деревьев, которую стоит опасаться только аллергикам. «Скорее всего, жители увидели пыльцу березы. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше, это нормальная ситуация», — приводят в минэкологии слова доктора биологических наук Альфиры Сибиркиной. Читательница URA.RU прислала видео. Пыльцы на машине так много, что на ней можно писать и рисовать. В минэкологии отмечают, что людям с аллергическими реакциями при таком количестве пыльцы лучше защитить себя медицинской маской и пить больше воды. В пресс-службе отмечают, что ситуация быстро поменяется, когда пройдут дожди и спадет жара.