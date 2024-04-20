20 апреля 2024
19 апреля 2024

Машины челябинцев осыпало зеленой пылью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, пыль, грязная машина
Жителей насторожила столь обильная пыльца на машинах (архивное фото) Фото:

Жители Челябинска и его пригородов жалуются, что их машины осыпало зеленой пылью. В минэкологии заверили, что эта пыльца деревьев, которую стоит опасаться только аллергикам.

«Скорее всего, жители увидели пыльцу березы. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше, это нормальная ситуация», — приводят в минэкологии слова доктора биологических наук Альфиры Сибиркиной.

Читательница URA.RU прислала видео. Пыльцы на машине так много, что на ней можно писать и рисовать.

В минэкологии отмечают, что людям с аллергическими реакциями при таком количестве пыльцы лучше защитить себя медицинской маской и пить больше воды. В пресс-службе отмечают, что ситуация быстро поменяется, когда пройдут дожди и спадет жара.

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Жители Челябинска и его пригородов жалуются, что их машины осыпало зеленой пылью. В минэкологии заверили, что эта пыльца деревьев, которую стоит опасаться только аллергикам. «Скорее всего, жители увидели пыльцу березы. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель. В этом году он начался на неделю раньше, это нормальная ситуация», — приводят в минэкологии слова доктора биологических наук Альфиры Сибиркиной. Читательница URA.RU прислала видео. Пыльцы на машине так много, что на ней можно писать и рисовать. В минэкологии отмечают, что людям с аллергическими реакциями при таком количестве пыльцы лучше защитить себя медицинской маской и пить больше воды. В пресс-службе отмечают, что ситуация быстро поменяется, когда пройдут дожди и спадет жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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