В Сумской и Черниговской областях строят дополнительные линии обороны

Дополнительные полосы обороны строятся в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом сообщил спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник.
«Вглубь (Черниговской и Сумской областей, — прим. URA.RU) выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», — заявил Мысник в эфире телемарафона «Единые новости». Он также добавил, что сама линия обороны уже выстроена и сейчас происходит ее усиление, передает ТАСС.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ делают попытки закрепиться на отдельных рубежах и позициях. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о выделении дополнительного бюджета на строительство оборонительных рубежей, в том числе на сооружения в Харьковской и Сумской областях.
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