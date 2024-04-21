В Сумской и Черниговской областях строят дополнительные линии обороны

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В Черниговской и Сумской областях строятся дополнительные полосы обороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дополнительные полосы обороны строятся в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом сообщил спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник.

«Вглубь (Черниговской и Сумской областей, — прим. URA.RU) выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», — заявил Мысник в эфире телемарафона «Единые новости». Он также добавил, что сама линия обороны уже выстроена и сейчас происходит ее усиление, передает ТАСС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ делают попытки закрепиться на отдельных рубежах и позициях. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о выделении дополнительного бюджета на строительство оборонительных рубежей, в том числе на сооружения в Харьковской и Сумской областях.

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Дополнительные полосы обороны строятся в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом сообщил спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник. «Вглубь (Черниговской и Сумской областей, — прим. URA.RU) выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», — заявил Мысник в эфире телемарафона «Единые новости». Он также добавил, что сама линия обороны уже выстроена и сейчас происходит ее усиление, передает ТАСС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ делают попытки закрепиться на отдельных рубежах и позициях. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о выделении дополнительного бюджета на строительство оборонительных рубежей, в том числе на сооружения в Харьковской и Сумской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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