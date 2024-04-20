Певица Пелагея окунулась в культуру ЯНАО. Видео

21 апреля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Пелагея дала три концерта в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU Певица Пелагея после трех концертов в ЯНАО отправилась со своей в поселок Горнокнязевск. Там она с группой попробовала местную еду и послушала аутентичные песни. О своих впечатлениях артистка написала в своем аккаунте во «ВКонтакте». «Закончился небольшой тур по Крайнему Северу — три концерта в городах Ямала. Между концертами с удовольствием приняли приглашение съездить в поселок Горнокнязевск. Холод на улице и жаркий прием горячих северян — отличный контраст! Спасибо за теплейший прием каждому, кто встречал-принимал нашу группу, каждому кто пришел на концерт!» — написала певица в соцсетях. В Горнокнязевске на берегу реки Обь они посетили уникальный природно-этнографический комплекс. Во время приезда Пелагея со своей командой повязали ленточки на священные деревья и загадали заветные желания. Кроме того, они попробовали местную северную кухню и послушали аутентичные песни. Концерты певицы проходили три дня в Салехарде и в Муравленко. Пелагея с группой исполнили любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Пелагея после трех концертов в ЯНАО отправилась со своей в поселок Горнокнязевск. Там она с группой попробовала местную еду и послушала аутентичные песни. О своих впечатлениях артистка написала в своем аккаунте во «ВКонтакте». «Закончился небольшой тур по Крайнему Северу — три концерта в городах Ямала. Между концертами с удовольствием приняли приглашение съездить в поселок Горнокнязевск. Холод на улице и жаркий прием горячих северян — отличный контраст! Спасибо за теплейший прием каждому, кто встречал-принимал нашу группу, каждому кто пришел на концерт!» — написала певица в соцсетях. В Горнокнязевске на берегу реки Обь они посетили уникальный природно-этнографический комплекс. Во время приезда Пелагея со своей командой повязали ленточки на священные деревья и загадали заветные желания. Кроме того, они попробовали местную северную кухню и послушали аутентичные песни. Концерты певицы проходили три дня в Салехарде и в Муравленко. Пелагея с группой исполнили любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках.