20 апреля 2024
19 апреля 2024

Певица Пелагея окунулась в культуру ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, пелагея, телегина пелагея
Пелагея дала три концерта в ЯНАО Фото:

Певица Пелагея после трех концертов в ЯНАО отправилась со своей в поселок Горнокнязевск. Там она с группой попробовала местную еду и послушала аутентичные песни. О своих впечатлениях артистка написала в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Закончился небольшой тур по Крайнему Северу — три концерта в городах Ямала. Между концертами с удовольствием приняли приглашение съездить в поселок Горнокнязевск. Холод на улице и жаркий прием горячих северян — отличный контраст! Спасибо за теплейший прием каждому, кто встречал-принимал нашу группу, каждому кто пришел на концерт!» — написала певица в соцсетях.

В Горнокнязевске на берегу реки Обь они посетили уникальный природно-этнографический комплекс. Во время приезда Пелагея со своей командой повязали ленточки на священные деревья и загадали заветные желания. Кроме того, они попробовали местную северную кухню и послушали аутентичные песни.

Концерты певицы проходили три дня в Салехарде и в Муравленко. Пелагея с группой исполнили любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках.

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Певица Пелагея после трех концертов в ЯНАО отправилась со своей в поселок Горнокнязевск. Там она с группой попробовала местную еду и послушала аутентичные песни. О своих впечатлениях артистка написала в своем аккаунте во «ВКонтакте». «Закончился небольшой тур по Крайнему Северу — три концерта в городах Ямала. Между концертами с удовольствием приняли приглашение съездить в поселок Горнокнязевск. Холод на улице и жаркий прием горячих северян — отличный контраст! Спасибо за теплейший прием каждому, кто встречал-принимал нашу группу, каждому кто пришел на концерт!» — написала певица в соцсетях. В Горнокнязевске на берегу реки Обь они посетили уникальный природно-этнографический комплекс. Во время приезда Пелагея со своей командой повязали ленточки на священные деревья и загадали заветные желания. Кроме того, они попробовали местную северную кухню и послушали аутентичные песни. Концерты певицы проходили три дня в Салехарде и в Муравленко. Пелагея с группой исполнили любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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