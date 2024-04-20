Певица Пелагея после трех концертов в ЯНАО отправилась со своей в поселок Горнокнязевск. Там она с группой попробовала местную еду и послушала аутентичные песни. О своих впечатлениях артистка написала в своем аккаунте во «ВКонтакте».
«Закончился небольшой тур по Крайнему Северу — три концерта в городах Ямала. Между концертами с удовольствием приняли приглашение съездить в поселок Горнокнязевск. Холод на улице и жаркий прием горячих северян — отличный контраст! Спасибо за теплейший прием каждому, кто встречал-принимал нашу группу, каждому кто пришел на концерт!» — написала певица в соцсетях.
В Горнокнязевске на берегу реки Обь они посетили уникальный природно-этнографический комплекс. Во время приезда Пелагея со своей командой повязали ленточки на священные деревья и загадали заветные желания. Кроме того, они попробовали местную северную кухню и послушали аутентичные песни.
Концерты певицы проходили три дня в Салехарде и в Муравленко. Пелагея с группой исполнили любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках.
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