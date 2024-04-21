Вода, пришедшая в села и деревни Казанского района из-за половодья в реке Ишим, начинает уходить из населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители, в созданном ими telegram-чате по вопросам паводка.
«Поселок Новоселезнево. Вода уходит по чуть-чуть!» — такое сообщение написала жительница населенного пункта в чате жителей Казанского района, где местные обсуждают ситуацию с паводком.
Также сельчане сообщают, что вода из реки Ишим стала опускаться и уходить с территории следующих поселений:
- деревня Малые Ярки;
- село Огнево;
- село Большие Ярки;
- село Ильинка;
- село Казанское.
По последним данным, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в Ильинке на 18:00 21 апреля составляет 854 см, что на 54 см выше критической отметки. За чуть более, чем сутки, воды стало меньше на 14 см.
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