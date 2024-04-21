«Большая вода» уходит из сел Казанского района Тюменской области. Список

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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
Вода, топившая населенные пункты на это неделе, начала уходить Фото:
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Вода, пришедшая в села и деревни Казанского района из-за половодья в реке Ишим, начинает уходить из населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители, в созданном ими telegram-чате по вопросам паводка.

«Поселок Новоселезнево. Вода уходит по чуть-чуть!» — такое сообщение написала жительница населенного пункта в чате жителей Казанского района, где местные обсуждают ситуацию с паводком.

Также сельчане сообщают, что вода из реки Ишим стала опускаться и уходить с территории следующих поселений:

  • деревня Малые Ярки;
  • село Огнево;
  • село Большие Ярки;
  • село Ильинка;
  • село Казанское.

По последним данным, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в Ильинке на 18:00 21 апреля составляет 854 см, что на 54 см выше критической отметки. За чуть более, чем сутки, воды стало меньше на 14 см.

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Вода, пришедшая в села и деревни Казанского района из-за половодья в реке Ишим, начинает уходить из населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители, в созданном ими telegram-чате по вопросам паводка. «Поселок Новоселезнево. Вода уходит по чуть-чуть!» — такое сообщение написала жительница населенного пункта в чате жителей Казанского района, где местные обсуждают ситуацию с паводком. Также сельчане сообщают, что вода из реки Ишим стала опускаться и уходить с территории следующих поселений: По последним данным, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в Ильинке на 18:00 21 апреля составляет 854 см, что на 54 см выше критической отметки. За чуть более, чем сутки, воды стало меньше на 14 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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