«Большая вода» уходит из сел Казанского района Тюменской области. Список

21 апреля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Вода, топившая населенные пункты на это неделе, начала уходить Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Вода, пришедшая в села и деревни Казанского района из-за половодья в реке Ишим, начинает уходить из населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители, в созданном ими telegram-чате по вопросам паводка. «Поселок Новоселезнево. Вода уходит по чуть-чуть!» — такое сообщение написала жительница населенного пункта в чате жителей Казанского района, где местные обсуждают ситуацию с паводком. Также сельчане сообщают, что вода из реки Ишим стала опускаться и уходить с территории следующих поселений: деревня Малые Ярки;

село Огнево;

село Большие Ярки;

село Ильинка;

село Казанское. По последним данным, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в Ильинке на 18:00 21 апреля составляет 854 см, что на 54 см выше критической отметки. За чуть более, чем сутки, воды стало меньше на 14 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода, пришедшая в села и деревни Казанского района из-за половодья в реке Ишим, начинает уходить из населенных пунктов. Об этом сообщают местные жители, в созданном ими telegram-чате по вопросам паводка. «Поселок Новоселезнево. Вода уходит по чуть-чуть!» — такое сообщение написала жительница населенного пункта в чате жителей Казанского района, где местные обсуждают ситуацию с паводком. Также сельчане сообщают, что вода из реки Ишим стала опускаться и уходить с территории следующих поселений: По последним данным, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в Ильинке на 18:00 21 апреля составляет 854 см, что на 54 см выше критической отметки. За чуть более, чем сутки, воды стало меньше на 14 см.