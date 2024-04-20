В Нижнем Тагиле 6-летний ребенок выпал из окна

Выпавшего из окна ребенка госпитализировали (архивное фото)
В Нижнем Тагиле на Вагонке шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Малыш жив. Об этом сообщили очевидцы.
«Сегодня, 21 апреля, около 16:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна второго этажа дома № 14 на улице Ильича выпал 6-летний ребенок. К счастью, он выжил, сейчас находится в ДЦГ № 3», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД России «Нижнетагильское». Там рассказали, что заявление поступило в отдел полиции №17. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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