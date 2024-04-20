20 апреля 2024

В Нижнем Тагиле 6-летний ребенок выпал из окна

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Город. Курган, новострой, ипотека, брусника, многоэтажка
Выпавшего из окна ребенка госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на Вагонке шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Малыш жив. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня, 21 апреля, около 16:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна второго этажа дома № 14 на улице Ильича выпал 6-летний ребенок. К счастью, он выжил, сейчас находится в ДЦГ № 3», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД России «Нижнетагильское». Там рассказали, что заявление поступило в отдел полиции №17. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Нижнем Тагиле на Вагонке шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Малыш жив. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня, 21 апреля, около 16:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна второго этажа дома № 14 на улице Ильича выпал 6-летний ребенок. К счастью, он выжил, сейчас находится в ДЦГ № 3», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД России «Нижнетагильское». Там рассказали, что заявление поступило в отдел полиции №17. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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