В Нижнем Тагиле 6-летний ребенок выпал из окна

21 апреля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Выпавшего из окна ребенка госпитализировали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле на Вагонке шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Малыш жив. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня, 21 апреля, около 16:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна второго этажа дома № 14 на улице Ильича выпал 6-летний ребенок. К счастью, он выжил, сейчас находится в ДЦГ № 3», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД России «Нижнетагильское». Там рассказали, что заявление поступило в отдел полиции №17. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле на Вагонке шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Малыш жив. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня, 21 апреля, около 16:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна второго этажа дома № 14 на улице Ильича выпал 6-летний ребенок. К счастью, он выжил, сейчас находится в ДЦГ № 3», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД России «Нижнетагильское». Там рассказали, что заявление поступило в отдел полиции №17. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.