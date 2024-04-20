20 апреля 2024

В Нижнем Тагиле загорелся торговый комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, гидрант, пожарный гидрант, вода, пожарные, пожарный спецтранспорт
На месте ЧП работают 24 специалиста и десять пожарных машин (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на площади 120 квадратных метров горела кровля торгового комплекса. В МЧС России сообщили, что открытое горение было ликвидировано.

«В Нижнем Тагиле горела кровля здания на 120 квадратных метрах. Персонал и посетители вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сказано в официальном telegram-канале МЧС.

Сейчас на месте работают 24 специалиста и десять пожарных машин, сказано в тексте. Также проводится проливка и разбор конструкций.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле на площади 120 квадратных метров горела кровля торгового комплекса. В МЧС России сообщили, что открытое горение было ликвидировано. «В Нижнем Тагиле горела кровля здания на 120 квадратных метрах. Персонал и посетители вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сказано в официальном telegram-канале МЧС. Сейчас на месте работают 24 специалиста и десять пожарных машин, сказано в тексте. Также проводится проливка и разбор конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...