На месте ЧП работают 24 специалиста и десять пожарных машин (архивное фото)
В Нижнем Тагиле на площади 120 квадратных метров горела кровля торгового комплекса. В МЧС России сообщили, что открытое горение было ликвидировано.
«В Нижнем Тагиле горела кровля здания на 120 квадратных метрах. Персонал и посетители вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сказано в официальном telegram-канале МЧС.
Сейчас на месте работают 24 специалиста и десять пожарных машин, сказано в тексте. Также проводится проливка и разбор конструкций.
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