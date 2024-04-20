20 апреля 2024
19 апреля 2024

В челябинском районе в аварии погиб двухлетний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
Госавтоинспекция выясняет причины трагедии Фото:

В аварии на территории Верхнеуральского района Челябинской области погиб мальчик (два года семь месяцев). Также есть другие пострадавшие, в том числе подросток. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«ДТП произошло 21 апреля в Верхнеуральском районе. Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2112“, на изгибе дороги выехал в кювет, где совершил наезд на земляной вал. В аварии мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекцией установлено, что мать и ребенок находились на заднем пассажирском сидении, ребенок находился на руках у матери. Несовершеннолетний пассажир, 15-летний подросток, находился на переднем пассажирском сидении. У водителя был небольшой стаж вождения — полгода. Предварительно, в автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.

На белой машине видны следы крови
На белой машине видны следы крови

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В аварии на территории Верхнеуральского района Челябинской области погиб мальчик (два года семь месяцев). Также есть другие пострадавшие, в том числе подросток. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «ДТП произошло 21 апреля в Верхнеуральском районе. Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2112“, на изгибе дороги выехал в кювет, где совершил наезд на земляной вал. В аварии мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами», — сообщили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекцией установлено, что мать и ребенок находились на заднем пассажирском сидении, ребенок находился на руках у матери. Несовершеннолетний пассажир, 15-летний подросток, находился на переднем пассажирском сидении. У водителя был небольшой стаж вождения — полгода. Предварительно, в автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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