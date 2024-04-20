В аварии на территории Верхнеуральского района Челябинской области погиб мальчик (два года семь месяцев). Также есть другие пострадавшие, в том числе подросток. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«ДТП произошло 21 апреля в Верхнеуральском районе. Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2112“, на изгибе дороги выехал в кювет, где совершил наезд на земляной вал. В аварии мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Госавтоинспекцией установлено, что мать и ребенок находились на заднем пассажирском сидении, ребенок находился на руках у матери. Несовершеннолетний пассажир, 15-летний подросток, находился на переднем пассажирском сидении. У водителя был небольшой стаж вождения — полгода. Предварительно, в автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!