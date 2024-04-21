Тобол в Кургане снизился на несколько сантиметров

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Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
Уровень воды составляет 996 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на три сантиметра за два часа. На данный момент он составляет 996 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 20:00: 996 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода убыла на три сантиметра.

В Кетовском округе уровень воды держится около 11 метров, а в Кетово — выше 10 метров. В районе села Белозерского вода превысила отметку в 580 сантиметров, а в селе Памятное приближается к четырем метрам, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на три сантиметра за два часа. На данный момент он составляет 996 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 20:00: 996 сантиметров», — указано на карте. За два часа вода убыла на три сантиметра. В Кетовском округе уровень воды держится около 11 метров, а в Кетово — выше 10 метров. В районе села Белозерского вода превысила отметку в 580 сантиметров, а в селе Памятное приближается к четырем метрам, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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