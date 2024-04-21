Лодочные прогулки и затопленный Курган: фоторепортаж за 21 апреля 2024

Курганцы пересаживаются на лодки
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области вода затопила несколько тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу, которые сообщают в МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора в городе просят эвакуироваться. В некоторых точках Кургана работают спасатели, а жители на собственных лодках проверяют свои дома и помогают соседям. Редакция URA.RU собрала фотографии за 21 апреля, которые иллюстрируют, как прошел день в режиме ЧС.
Курганцы подходят к «большой воде» со своими лодками
На территории Кургана работают спасатели из Ямала
Курганцы проверяют свои затопленные дома
Вода топит курганские дворы
Под воду уходит и транспорт
Курганцев из затопленных домов доставляют на сушу
Ямальские спасатели работают в Кургане больше недели
Курганцы в жару плавают на лодках
В Кургане затопило остановку
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