Лодочные прогулки и затопленный Курган: фоторепортаж за 21 апреля 2024

Курган борется с наводнением более двух недель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Курганцы пересаживаются на лодки Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области вода затопила несколько тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу, которые сообщают в МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора в городе просят эвакуироваться. В некоторых точках Кургана работают спасатели, а жители на собственных лодках проверяют свои дома и помогают соседям. Редакция URA.RU собрала фотографии за 21 апреля, которые иллюстрируют, как прошел день в режиме ЧС.

Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Курганцы подходят к «большой воде» со своими лодками
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
На территории Кургана работают спасатели из Ямала
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Курганцы проверяют свои затопленные дома
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Вода топит курганские дворы
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Под воду уходит и транспорт
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Курганцев из затопленных домов доставляют на сушу
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Ямальские спасатели работают в Кургане больше недели
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
Курганцы в жару плавают на лодках
Фото:
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган
В Кургане затопило остановку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области вода затопила несколько тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу, которые сообщают в МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие день-два. Жителей частного сектора в городе просят эвакуироваться. В некоторых точках Кургана работают спасатели, а жители на собственных лодках проверяют свои дома и помогают соседям. Редакция URA.RU собрала фотографии за 21 апреля, которые иллюстрируют, как прошел день в режиме ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...