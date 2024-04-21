В Белозерском округе объявлена экстренная эвакуация

Жителей населенных пунктов экстренно эвакуируют
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В населенных пунктах Речкино, Памятное и Екимово Белозерского округа (Курганская область) объявлена экстренная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.
«Уважаемые жители населенных пунктов Речкино, Екимово и Памятное. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что из Кургана «голова» паводка ушла в Белозерский округ. Туда начали съезжаться спецтехника, МЧС и вездеходы. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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