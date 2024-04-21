В Белозерском округе объявлена экстренная эвакуация

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, спасатели, уй, пазик, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
Жителей населенных пунктов экстренно эвакуируют Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В населенных пунктах Речкино, Памятное и Екимово Белозерского округа (Курганская область) объявлена экстренная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«Уважаемые жители населенных пунктов Речкино, Екимово и Памятное. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что из Кургана «голова» паводка ушла в Белозерский округ. Туда начали съезжаться спецтехника, МЧС и вездеходы. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В населенных пунктах Речкино, Памятное и Екимово Белозерского округа (Курганская область) объявлена экстренная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Уважаемые жители населенных пунктов Речкино, Екимово и Памятное. В связи с высоким ростом уровня воды — незамедлительно эвакуируйтесь», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что из Кургана «голова» паводка ушла в Белозерский округ. Туда начали съезжаться спецтехника, МЧС и вездеходы. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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