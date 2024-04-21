Киркоров вспомнил, как ему изменяла Пугачева

Киркоров рассказал, как Галкин* увел у него Пугачеву
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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Киркоров рассказал, как потерял Пугачеву Фото:

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Он думал, что их отношения ничто не разрушит, но избранницу увел молодой юморист Максим Галкин*. Историей Киркоров поделился в эфире передачи «Новые русские сенсации».

«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — сказал певец в эфире передачи. Он заявил, что не держит зла на экс-супругу, она нашла избранника по душе.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров находились в браке 10 лет с 1994 года. Окончательно их союз распался в 2005 году. На данный момент Пугачева замужем за Максимом Галкиным.

*Признан в России иностранным агентом

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Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Он думал, что их отношения ничто не разрушит, но избранницу увел молодой юморист Максим Галкин*. Историей Киркоров поделился в эфире передачи «Новые русские сенсации». «Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — сказал певец в эфире передачи. Он заявил, что не держит зла на экс-супругу, она нашла избранника по душе. Алла Пугачева и Филипп Киркоров находились в браке 10 лет с 1994 года. Окончательно их союз распался в 2005 году. На данный момент Пугачева замужем за Максимом Галкиным. *Признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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