Киркоров вспомнил, как ему изменяла Пугачева

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Он думал, что их отношения ничто не разрушит, но избранницу увел молодой юморист Максим Галкин*. Историей Киркоров поделился в эфире передачи «Новые русские сенсации».
«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — сказал певец в эфире передачи. Он заявил, что не держит зла на экс-супругу, она нашла избранника по душе.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров находились в браке 10 лет с 1994 года. Окончательно их союз распался в 2005 году. На данный момент Пугачева замужем за Максимом Галкиным.
*Признан в России иностранным агентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.