Киркоров вспомнил, как ему изменяла Пугачева

Киркоров рассказал, как Галкин* увел у него Пугачеву

21 апреля 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Киркоров рассказал, как потерял Пугачеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Он думал, что их отношения ничто не разрушит, но избранницу увел молодой юморист Максим Галкин*. Историей Киркоров поделился в эфире передачи «Новые русские сенсации». «Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — сказал певец в эфире передачи. Он заявил, что не держит зла на экс-супругу, она нашла избранника по душе. Алла Пугачева и Филипп Киркоров находились в браке 10 лет с 1994 года. Окончательно их союз распался в 2005 году. На данный момент Пугачева замужем за Максимом Галкиным.



*Признан в России иностранным агентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Он думал, что их отношения ничто не разрушит, но избранницу увел молодой юморист Максим Галкин*. Историей Киркоров поделился в эфире передачи «Новые русские сенсации». «Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — сказал певец в эфире передачи. Он заявил, что не держит зла на экс-супругу, она нашла избранника по душе. Алла Пугачева и Филипп Киркоров находились в браке 10 лет с 1994 года. Окончательно их союз распался в 2005 году. На данный момент Пугачева замужем за Максимом Галкиным. *Признан в России иностранным агентом