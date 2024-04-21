В Германии заявили, что США оказывает Украине последнюю помощь

Депутат бундестага Кизеветтер: помощь США станет последним крупным траншем Киеву
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Обязанности по вооружению Украины полностью перейдут к Европе, заявил немецкий депутат Фото:
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Пакет военной помощи, который планирует рассмотреть Сенат США, может стать последним крупным траншем для Украины. Об этом заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«Война может продолжаться еще долго… Это, возможно, последний крупный пакет помощи США», — объяснил Кизеветтер в комментарии для медиагруппы Funke. Он отмечает, что ответственность за военные поставки Киеву в будущем ляжет на Европу, и она должна быть к этому готовой. Как считает Кизеветтер, страны Запада должны передать Украине не только ракеты, в том числе Taurus, но и системы ПВО, дальнобойное высокоточное оружие, дроны, артиллерию, танки и боевые самолеты.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля дала зеленый свет пакету законопроектов, предусматривающему значительную военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Среди выделенных средств 60 миллиардов долларов предназначены для Украины. Рассмотрение законопроектов в Сенате США начнется 23 апреля. В случае одобрения Сенатом документы будут направлены на подпись президенту США Джо Байдену.

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Пакет военной помощи, который планирует рассмотреть Сенат США, может стать последним крупным траншем для Украины. Об этом заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. «Война может продолжаться еще долго… Это, возможно, последний крупный пакет помощи США», — объяснил Кизеветтер в комментарии для медиагруппы Funke. Он отмечает, что ответственность за военные поставки Киеву в будущем ляжет на Европу, и она должна быть к этому готовой. Как считает Кизеветтер, страны Запада должны передать Украине не только ракеты, в том числе Taurus, но и системы ПВО, дальнобойное высокоточное оружие, дроны, артиллерию, танки и боевые самолеты. Палата представителей Конгресса США 20 апреля дала зеленый свет пакету законопроектов, предусматривающему значительную военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Среди выделенных средств 60 миллиардов долларов предназначены для Украины. Рассмотрение законопроектов в Сенате США начнется 23 апреля. В случае одобрения Сенатом документы будут направлены на подпись президенту США Джо Байдену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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