В Германии заявили, что США оказывает Украине последнюю помощь

Депутат бундестага Кизеветтер: помощь США станет последним крупным траншем Киеву

21 апреля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Обязанности по вооружению Украины полностью перейдут к Европе, заявил немецкий депутат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пакет военной помощи, который планирует рассмотреть Сенат США, может стать последним крупным траншем для Украины. Об этом заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. «Война может продолжаться еще долго… Это, возможно, последний крупный пакет помощи США», — объяснил Кизеветтер в комментарии для медиагруппы Funke. Он отмечает, что ответственность за военные поставки Киеву в будущем ляжет на Европу, и она должна быть к этому готовой. Как считает Кизеветтер, страны Запада должны передать Украине не только ракеты, в том числе Taurus, но и системы ПВО, дальнобойное высокоточное оружие, дроны, артиллерию, танки и боевые самолеты. Палата представителей Конгресса США 20 апреля дала зеленый свет пакету законопроектов, предусматривающему значительную военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Среди выделенных средств 60 миллиардов долларов предназначены для Украины. Рассмотрение законопроектов в Сенате США начнется 23 апреля. В случае одобрения Сенатом документы будут направлены на подпись президенту США Джо Байдену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пакет военной помощи, который планирует рассмотреть Сенат США, может стать последним крупным траншем для Украины. Об этом заявил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. «Война может продолжаться еще долго… Это, возможно, последний крупный пакет помощи США», — объяснил Кизеветтер в комментарии для медиагруппы Funke. Он отмечает, что ответственность за военные поставки Киеву в будущем ляжет на Европу, и она должна быть к этому готовой. Как считает Кизеветтер, страны Запада должны передать Украине не только ракеты, в том числе Taurus, но и системы ПВО, дальнобойное высокоточное оружие, дроны, артиллерию, танки и боевые самолеты. Палата представителей Конгресса США 20 апреля дала зеленый свет пакету законопроектов, предусматривающему значительную военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Среди выделенных средств 60 миллиардов долларов предназначены для Украины. Рассмотрение законопроектов в Сенате США начнется 23 апреля. В случае одобрения Сенатом документы будут направлены на подпись президенту США Джо Байдену.