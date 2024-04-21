Глава Тюменской области рассказал, когда паводок достигнет следующего района. Фото, видео

Глава Тюменской области Моор: до села Абатское паводок дойдет через три дня
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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
В село Абатское через три дня придет «большая вода» Фото:

В село Абатское через три дня придет «большая вода». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Село Абатское готовится встретить большую воду. Волна придет сюда, по нашим расчетам, через три дня», — написал Моор в своем telegram-канале.

Опыт Казанского района и Ишима будет учтен при подготовке и укреплении насыпей. Особое внимание сейчас уделяется федеральной трассе, связывающей восток и запад России.

Ранее глава Абатского района Игорь Васильев давал свой прогноз по приходу воды в муниципалитет. Он считал, что для эвакуации у жителей села Абатского оставалось время только до 22 апреля.

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В село Абатское через три дня придет «большая вода». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Село Абатское готовится встретить большую воду. Волна придет сюда, по нашим расчетам, через три дня», — написал Моор в своем telegram-канале. Опыт Казанского района и Ишима будет учтен при подготовке и укреплении насыпей. Особое внимание сейчас уделяется федеральной трассе, связывающей восток и запад России. Ранее глава Абатского района Игорь Васильев давал свой прогноз по приходу воды в муниципалитет. Он считал, что для эвакуации у жителей села Абатского оставалось время только до 22 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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