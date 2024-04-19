Власти Абатского района Тюменской области сообщили срок наступления паводка

В Абатский район Тюменской области паводок придет 22 апреля

20 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Жителей района просят активнее вывозить технику, животных и домашний скот Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатский район Тюменский район большая вода придет в понедельник, 22 апреля. Об этом в соцсети сообщил глава района Игорь Васильев. «Нахожусь в пункте временного хранения имущества в селе Абатском. У нас остались только выходные. Большая вода будет у нас. Гарантий безопасности нет», — сообщил Васильев в своем telegram-канале. Мэр призвал жителей активнее вывозить имущество и технику в пункт хранения. Он также напомнил, что жителям необходимо эвакуироваться и не забыть эвакуировать домашних животных и скот. Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатский район Тюменский район большая вода придет в понедельник, 22 апреля. Об этом в соцсети сообщил глава района Игорь Васильев. «Нахожусь в пункте временного хранения имущества в селе Абатском. У нас остались только выходные. Большая вода будет у нас. Гарантий безопасности нет», — сообщил Васильев в своем telegram-канале. Мэр призвал жителей активнее вывозить имущество и технику в пункт хранения. Он также напомнил, что жителям необходимо эвакуироваться и не забыть эвакуировать домашних животных и скот. Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.