Власти Абатского района Тюменской области сообщили срок наступления паводка

В Абатский район Тюменский район большая вода придет в понедельник, 22 апреля. Об этом в соцсети сообщил глава района Игорь Васильев.
«Нахожусь в пункте временного хранения имущества в селе Абатском. У нас остались только выходные. Большая вода будет у нас. Гарантий безопасности нет», — сообщил Васильев в своем telegram-канале.
Мэр призвал жителей активнее вывозить имущество и технику в пункт хранения. Он также напомнил, что жителям необходимо эвакуироваться и не забыть эвакуировать домашних животных и скот.
Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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В Абатский район Тюменский район большая вода придет в понедельник, 22 апреля. Об этом в соцсети сообщил глава района Игорь Васильев. «Нахожусь в пункте временного хранения имущества в селе Абатском. У нас остались только выходные. Большая вода будет у нас. Гарантий безопасности нет», — сообщил Васильев в своем telegram-канале. Мэр призвал жителей активнее вывозить имущество и технику в пункт хранения. Он также напомнил, что жителям необходимо эвакуироваться и не забыть эвакуировать домашних животных и скот. Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.