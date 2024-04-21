MWM: России удалось захватить самый мощный вариант Leopard 2 в зоне СВО

21 апреля 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Для перевозки танка военным ВС РФ пришлось расцепить гусеницы танка взрывом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные России захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который был передан Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают американские журналисты. «Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками. Leopard 2A6, безусловно, является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине, а среди европейских танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в конце 2010-х годов», — отмечает издание Military Watch Magazine. С момента массового наступления украинских войск на российские позиции в июне 2023 года Leopard 2 понесли серьезные потери. Особенно это касается танков Leopard 2A6, которые стали одними из первых машин западного производства, выведенных из строя и уничтоженных. В 2024 году сообщения о боевых действиях этих танков стали появляться реже, так как они не оправдали западных ожиданий по характеристикам. Видеоматериалы на которых видно как российские военные увозят Leopard, опубликовал telegram-канал «Соловьев Live». Ранее 17 марта, появилась информация, что ВС РФ поразили Николаевский бронетанковый завод, об этом писала «Национальная служба новостей». На этом предприятии ремонтировалась военная техника, в том числе танки Leopard. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные России захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который был передан Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают американские журналисты. «Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками. Leopard 2A6, безусловно, является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине, а среди европейских танков его превосходит по своим возможностям лишь очень небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в конце 2010-х годов», — отмечает издание Military Watch Magazine. С момента массового наступления украинских войск на российские позиции в июне 2023 года Leopard 2 понесли серьезные потери. Особенно это касается танков Leopard 2A6, которые стали одними из первых машин западного производства, выведенных из строя и уничтоженных. В 2024 году сообщения о боевых действиях этих танков стали появляться реже, так как они не оправдали западных ожиданий по характеристикам. Видеоматериалы на которых видно как российские военные увозят Leopard, опубликовал telegram-канал «Соловьев Live». Ранее 17 марта, появилась информация, что ВС РФ поразили Николаевский бронетанковый завод, об этом писала «Национальная служба новостей». На этом предприятии ремонтировалась военная техника, в том числе танки Leopard.