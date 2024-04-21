США может начать помогать Украине, отправляя наемников. Такое предположение сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Они сейчас пишут … „но ведь там людей не хватает“. Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — заявила Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. При этом он выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время.
Также, недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».
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