21 апреля 2024

Симоньян предрекла отправку наемников США на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян предположила, что США может начать помогать Украине, отправляя наемников Фото:

США может начать помогать Украине, отправляя наемников. Такое предположение сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они сейчас пишут … „но ведь там людей не хватает“. Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — заявила Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. При этом он выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время.

Также, недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».

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США может начать помогать Украине, отправляя наемников. Такое предположение сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Они сейчас пишут … „но ведь там людей не хватает“. Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — заявила Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. При этом он выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время. Также, недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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