Симоньян предрекла отправку наемников США на Украину

22 апреля 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Симоньян предположила, что США может начать помогать Украине, отправляя наемников Фото: Владимир Андреев © URA.RU США может начать помогать Украине, отправляя наемников. Такое предположение сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Они сейчас пишут … „но ведь там людей не хватает“. Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — заявила Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. При этом он выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время. Также, недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США может начать помогать Украине, отправляя наемников. Такое предположение сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Они сейчас пишут … „но ведь там людей не хватает“. Вы увидите, как в течение недели риторика от „людей не хватает украинцам“, перейдет к тому, что „людей должны помочь направить мы“», — заявила Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. При этом он выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время. Также, недавно палата представителей США утвердила законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь в связи с конфликтом на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такими действиями США затягивает конфликт и Украине придется воевать до последнего бойца, пишет «Национальная служба новостей».