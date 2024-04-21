21 апреля 2024

Столтенберг: у НАТО нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
Столтенберг заявил о присутствии людей в военной форме из стран НАТО в посольствах в Киеве Фото:
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У НАТО нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время.

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«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы», — сказал Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Он подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО — «это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность». Столтенберг полагает, что «еще не поздно» поставить Киеву новую военную помощь США.

Законопроект о выделении дополнительного финансирования Киеву на почти 61 млрд долларов уже 23 апреля может быть одобрен сенатом. В частности, в Германии заявили, что США оказывает Украине последнюю помощь. Возможная победа ВСУ уже не обсуждается даже с американской помощью, пишет SkyNews.

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У НАТО нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время. «Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы», — сказал Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО — «это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность». Столтенберг полагает, что «еще не поздно» поставить Киеву новую военную помощь США. Законопроект о выделении дополнительного финансирования Киеву на почти 61 млрд долларов уже 23 апреля может быть одобрен сенатом. В частности, в Германии заявили, что США оказывает Украине последнюю помощь. Возможная победа ВСУ уже не обсуждается даже с американской помощью, пишет SkyNews.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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