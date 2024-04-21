Столтенберг: у НАТО нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину

22 апреля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

У НАТО нет планов отправлять свои боевые подразделения на Украину. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом выступил за поставки Киеву новой военной техники в ближайшее время. «Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы», — сказал Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине для США и НАТО — «это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность». Столтенберг полагает, что «еще не поздно» поставить Киеву новую военную помощь США. Законопроект о выделении дополнительного финансирования Киеву на почти 61 млрд долларов уже 23 апреля может быть одобрен сенатом. В частности, в Германии заявили, что США оказывает Украине последнюю помощь. Возможная победа ВСУ уже не обсуждается даже с американской помощью, пишет SkyNews.