В Екатеринбурге силовики провели семьи, состоящие на учете

В Екатеринбурге прошел оперативно-профилактический рейд «Твой выбор», в рамках которого были проверены 10 семей, состоящих на учете, а также патрулировались городские улицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
«В рамках акции проверено 10 семей состоящих на учете, проведено 17 лекций в школах и средних учебных заведениях. Всего за время рейда составлено порядка 12 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию), а также 5 по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах)», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Также осмотрены центральные улицы города и места, где традиционно собираются подростки, включая компьютерные клубы и торгово-развлекательные центры. Сотрудники полиции провели беседы с пожилыми гражданами на тему борьбы с электронным мошенничеством. Планируется продолжение данных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!