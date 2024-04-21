21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Екатеринбурге силовики провели семьи, состоящие на учете

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие краевой музыкальной школы. Пермь, девушка, рация, безопасность, полиция, служба безопасности, металодетектор
Штраф за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей — от 100 до 500 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге прошел оперативно-профилактический рейд «Твой выбор», в рамках которого были проверены 10 семей, состоящих на учете, а также патрулировались городские улицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«В рамках акции проверено 10 семей состоящих на учете, проведено 17 лекций в школах и средних учебных заведениях. Всего за время рейда составлено порядка 12 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию), а также 5 по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах)», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Также осмотрены центральные улицы города и места, где традиционно собираются подростки, включая компьютерные клубы и торгово-развлекательные центры. Сотрудники полиции провели беседы с пожилыми гражданами на тему борьбы с электронным мошенничеством. Планируется продолжение данных мероприятий.

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В Екатеринбурге прошел оперативно-профилактический рейд «Твой выбор», в рамках которого были проверены 10 семей, состоящих на учете, а также патрулировались городские улицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В рамках акции проверено 10 семей состоящих на учете, проведено 17 лекций в школах и средних учебных заведениях. Всего за время рейда составлено порядка 12 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию), а также 5 по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах)», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также осмотрены центральные улицы города и места, где традиционно собираются подростки, включая компьютерные клубы и торгово-развлекательные центры. Сотрудники полиции провели беседы с пожилыми гражданами на тему борьбы с электронным мошенничеством. Планируется продолжение данных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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