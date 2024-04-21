В Екатеринбурге силовики провели семьи, состоящие на учете

22 апреля 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Штраф за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей — от 100 до 500 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге прошел оперативно-профилактический рейд «Твой выбор», в рамках которого были проверены 10 семей, состоящих на учете, а также патрулировались городские улицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В рамках акции проверено 10 семей состоящих на учете, проведено 17 лекций в школах и средних учебных заведениях. Всего за время рейда составлено порядка 12 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию), а также 5 по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах)», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также осмотрены центральные улицы города и места, где традиционно собираются подростки, включая компьютерные клубы и торгово-развлекательные центры. Сотрудники полиции провели беседы с пожилыми гражданами на тему борьбы с электронным мошенничеством. Планируется продолжение данных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошел оперативно-профилактический рейд «Твой выбор», в рамках которого были проверены 10 семей, состоящих на учете, а также патрулировались городские улицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «В рамках акции проверено 10 семей состоящих на учете, проведено 17 лекций в школах и средних учебных заведениях. Всего за время рейда составлено порядка 12 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию), а также 5 по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах)», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также осмотрены центральные улицы города и места, где традиционно собираются подростки, включая компьютерные клубы и торгово-развлекательные центры. Сотрудники полиции провели беседы с пожилыми гражданами на тему борьбы с электронным мошенничеством. Планируется продолжение данных мероприятий.