Челябинск попал в число лидеров городов России по доходу вложений в недвижимость

22 апреля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Доход от инвестирования в недвижимость в Челябинске превышает 22% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинск занял четвертую строчку в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость. Среднегодовой доход инвестиций в такое имущество превышает 22%, сообщается в исследовании РИА Новости. «В рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость Челябинск [занимает] четвертую строчку. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года [составляет] 22,2%», — говорится в исследовании. Реальный доход от вложений в недвижимость в Челябинске за три года (2021—2023 годы) без учета сдачи ее в аренду составляет 18,5%. На восьмой строчке рейтинга находится еще один город Челябинской области — Магнитогорск. Реальная доходность от инвестирования в недвижимость за три года там составляет 20,7%, без учета сдачи в аренду — 16,9%. Возглавил рейтинг Норильск, где доходность близка к 30%. Далее идут Горно-Алтайск и Таганрог, где доход равен почти 24%. Доходность недвижимости рассчитывалась экспертами на основе публичной статистической информации. Доход считался за 2021—2023 годы от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах также учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт. Среднегодовая доходность высчитывалась с учетом потребительской инфляции, сообщили составители рейтинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск занял четвертую строчку в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость. Среднегодовой доход инвестиций в такое имущество превышает 22%, сообщается в исследовании РИА Новости. «В рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость Челябинск [занимает] четвертую строчку. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года [составляет] 22,2%», — говорится в исследовании. Реальный доход от вложений в недвижимость в Челябинске за три года (2021—2023 годы) без учета сдачи ее в аренду составляет 18,5%. На восьмой строчке рейтинга находится еще один город Челябинской области — Магнитогорск. Реальная доходность от инвестирования в недвижимость за три года там составляет 20,7%, без учета сдачи в аренду — 16,9%. Возглавил рейтинг Норильск, где доходность близка к 30%. Далее идут Горно-Алтайск и Таганрог, где доход равен почти 24%. Доходность недвижимости рассчитывалась экспертами на основе публичной статистической информации. Доход считался за 2021—2023 годы от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах также учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт. Среднегодовая доходность высчитывалась с учетом потребительской инфляции, сообщили составители рейтинга.