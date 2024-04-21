На набережной Кургана, где были затоплены качели, образовался затор из мусора и веток. Об этом рассказали горожане.
«На курганской набережной образовался затор. Скопились мусор и ветки возле затопленных качелей», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган».
Источники URA.RU в политэлите региона сообщали URA.RU, что власти долгое время были озабочены фактом — вода не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцировало заторы на Тоболе и приводило к растеканию воды по жилым микрорайонам Кургана. Ситуация начала меняться. Другая информация по теме паводка собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На набережной Кургана, где были затоплены качели, образовался затор из мусора и веток. Об этом рассказали горожане. «На курганской набережной образовался затор. Скопились мусор и ветки возле затопленных качелей», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган». Источники URA.RU в политэлите региона сообщали URA.RU, что власти долгое время были озабочены фактом — вода не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцировало заторы на Тоболе и приводило к растеканию воды по жилым микрорайонам Кургана. Ситуация начала меняться. Другая информация по теме паводка собрана в онлайн-трансляции URA.RU.