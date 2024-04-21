Общество Возле затопленных качелей на курганской набережной образовался затор. Видео 22 апреля 2024 в 03:49 Размер текста - 17 + Заторы на реке мешают пропуску воду и усугубляют паводок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На набережной Кургана, где были затоплены качели, образовался затор из мусора и веток. Об этом рассказали горожане. «На курганской набережной образовался затор. Скопились мусор и ветки возле затопленных качелей», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган». Источники URA.RU в политэлите региона сообщали URA.RU, что власти долгое время были озабочены фактом — вода не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцировало заторы на Тоболе и приводило к растеканию воды по жилым микрорайонам Кургана. Ситуация начала меняться. Другая информация по теме паводка собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На набережной Кургана, где были затоплены качели, образовался затор из мусора и веток. Об этом рассказали горожане. «На курганской набережной образовался затор. Скопились мусор и ветки возле затопленных качелей», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган». Источники URA.RU в политэлите региона сообщали URA.RU, что власти долгое время были озабочены фактом — вода не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцировало заторы на Тоболе и приводило к растеканию воды по жилым микрорайонам Кургана. Ситуация начала меняться. Другая информация по теме паводка собрана в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям