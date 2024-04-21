21 апреля 2024

Возле затопленных качелей на курганской набережной образовался затор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заторы на реке мешают пропуску воду и усугубляют паводок
Заторы на реке мешают пропуску воду и усугубляют паводок Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На набережной Кургана, где были затоплены качели, образовался затор из мусора и веток. Об этом рассказали горожане.

«На курганской набережной образовался затор. Скопились мусор и ветки возле затопленных качелей», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган».

Источники URA.RU в политэлите региона сообщали URA.RU, что власти долгое время были озабочены фактом — вода не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцировало заторы на Тоболе и приводило к растеканию воды по жилым микрорайонам Кургана. Ситуация начала меняться. Другая информация по теме паводка собрана в онлайн-трансляции URA.RU.

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На набережной Кургана, где были затоплены качели, образовался затор из мусора и веток. Об этом рассказали горожане. «На курганской набережной образовался затор. Скопились мусор и ветки возле затопленных качелей», — сообщили подписчики telegram-канала «Короче, Курган». Источники URA.RU в политэлите региона сообщали URA.RU, что власти долгое время были озабочены фактом — вода не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцировало заторы на Тоболе и приводило к растеканию воды по жилым микрорайонам Кургана. Ситуация начала меняться. Другая информация по теме паводка собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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