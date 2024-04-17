Власти Курганской области озабочены — почему вода по реке Тобол не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцирует водяной затор и приводит к растеканию воды по жилым микрорайонам города. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к властям.
«Омский мост, по которому проходит федеральная трасса „Иртыш“, стал проблемной точкой для ухода воды из города. Дно далее по руслу реки очень заилено. Там намыло острова, которые тормозят отток воды. Сильное течение достигает этой точки, разворачивается, образует воронки и врезается в дамбу. Это сооружение защищает микрорайон Восточный от большой воды», — говорят инсайдеры.
Они уточняют, что из-за снижения уровня оттока вода разливается по левому берегу Тобола. Извилистость русла и резкий поворот на восток также тормозит процессы. Первый этап расчистки возле Омского моста планировали завершить в ноябре 2023 года. Подрядчик «Артель» должен был очистить 2,4 км русла и расширить его до 40 метров за 100 млн рублей. Однако работы осложнил иловый остров, образовавшийся на Тоболе. По словам главы региона Вадима Шумкова, это не было учтено при расчете стоимости работ. По данным госзакупок, подрядчиком выполнена очистка только на 60,5 млн.
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Власти Курганской области озабочены — почему вода по реке Тобол не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцирует водяной затор и приводит к растеканию воды по жилым микрорайонам города. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к властям. «Омский мост, по которому проходит федеральная трасса „Иртыш“, стал проблемной точкой для ухода воды из города. Дно далее по руслу реки очень заилено. Там намыло острова, которые тормозят отток воды. Сильное течение достигает этой точки, разворачивается, образует воронки и врезается в дамбу. Это сооружение защищает микрорайон Восточный от большой воды», — говорят инсайдеры. Они уточняют, что из-за снижения уровня оттока вода разливается по левому берегу Тобола. Извилистость русла и резкий поворот на восток также тормозит процессы. Первый этап расчистки возле Омского моста планировали завершить в ноябре 2023 года. Подрядчик «Артель» должен был очистить 2,4 км русла и расширить его до 40 метров за 100 млн рублей. Однако работы осложнил иловый остров, образовавшийся на Тоболе. По словам главы региона Вадима Шумкова, это не было учтено при расчете стоимости работ. По данным госзакупок, подрядчиком выполнена очистка только на 60,5 млн. Ранее URA.RU писало, что наводнение в Кургане подтопило свыше 5000 жилых и дачных домов. Уровень реки Тобол у города подходит к отметке в 10 метров. Из-за паводка эвакуированы тысячи людей из сел, деревень, СНТ и микрорайонов.