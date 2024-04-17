Почему вода топит Курган и не уходит из него. Инсайд

Вода из Кургана не уходит из-за Омского моста

18 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за водяного затора у Омского моста топит микрорайоны города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Курганской области озабочены — почему вода по реке Тобол не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцирует водяной затор и приводит к растеканию воды по жилым микрорайонам города. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к властям. «Омский мост, по которому проходит федеральная трасса „Иртыш“, стал проблемной точкой для ухода воды из города. Дно далее по руслу реки очень заилено. Там намыло острова, которые тормозят отток воды. Сильное течение достигает этой точки, разворачивается, образует воронки и врезается в дамбу. Это сооружение защищает микрорайон Восточный от большой воды», — говорят инсайдеры. Они уточняют, что из-за снижения уровня оттока вода разливается по левому берегу Тобола. Извилистость русла и резкий поворот на восток также тормозит процессы. Первый этап расчистки возле Омского моста планировали завершить в ноябре 2023 года. Подрядчик «Артель» должен был очистить 2,4 км русла и расширить его до 40 метров за 100 млн рублей. Однако работы осложнил иловый остров, образовавшийся на Тоболе. По словам главы региона Вадима Шумкова, это не было учтено при расчете стоимости работ. По данным госзакупок, подрядчиком выполнена очистка только на 60,5 млн. Ранее URA.RU писало, что наводнение в Кургане подтопило свыше 5000 жилых и дачных домов. Уровень реки Тобол у города подходит к отметке в 10 метров. Из-за паводка эвакуированы тысячи людей из сел, деревень, СНТ и микрорайонов. Журналисты URA.RU снимали кадры расчистки русла русла Тобола от ила в сентябре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Очистку реки возле Омского моста должны были закончить до конца прошлого года, но работы затянулись Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Расчисткой русла Тобола занимается компания СМК «Артель» за 100 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По трубе закачивают вода с грязью, потом все отстаивают в специальном бассейне и обратно пускают в старицу реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам рабочих, таких работ на этом участке не проводили со времен СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас сильный паводок еще больше осложнит очистку реки для подрядчика, который уже сорвал сроки выполнения работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Паводок на реке Тобол в Кургане уже подтопил более 5000 жилых и дачных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области озабочены — почему вода по реке Тобол не уходит, а скапливается перед Омским мостом. Это провоцирует водяной затор и приводит к растеканию воды по жилым микрорайонам города. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к властям. «Омский мост, по которому проходит федеральная трасса „Иртыш“, стал проблемной точкой для ухода воды из города. Дно далее по руслу реки очень заилено. Там намыло острова, которые тормозят отток воды. Сильное течение достигает этой точки, разворачивается, образует воронки и врезается в дамбу. Это сооружение защищает микрорайон Восточный от большой воды», — говорят инсайдеры. Они уточняют, что из-за снижения уровня оттока вода разливается по левому берегу Тобола. Извилистость русла и резкий поворот на восток также тормозит процессы. Первый этап расчистки возле Омского моста планировали завершить в ноябре 2023 года. Подрядчик «Артель» должен был очистить 2,4 км русла и расширить его до 40 метров за 100 млн рублей. Однако работы осложнил иловый остров, образовавшийся на Тоболе. По словам главы региона Вадима Шумкова, это не было учтено при расчете стоимости работ. По данным госзакупок, подрядчиком выполнена очистка только на 60,5 млн. Ранее URA.RU писало, что наводнение в Кургане подтопило свыше 5000 жилых и дачных домов. Уровень реки Тобол у города подходит к отметке в 10 метров. Из-за паводка эвакуированы тысячи людей из сел, деревень, СНТ и микрорайонов.