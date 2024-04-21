Происшествия Уровень реки в Кургане стабильно понижается на протяжении 10 часов 22 апреля 2024 в 04:10 Размер текста - 17 + Метеорологи предупредили — пик паводка в регионе еще впереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 991 сантиметр. Снижение воды наблдаюдалось последние 10 часов, свидетельствуют данные областного информационного портала. «Уровень реки в Кургане на 04:00 составляет 991 см (-2 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля вода встала у отметки в 999 см. Затем каждые два часа уровень снижался на 1-3 см. После спада уровня Тобола, вода длительное время будет оставаться в пойме реки. Курганцев ждет долгая сушка домов, дач и других строений. О главных событиях, связанных с паводком, узнавайте из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 991 сантиметр. Снижение воды наблдаюдалось последние 10 часов, свидетельствуют данные областного информационного портала. «Уровень реки в Кургане на 04:00 составляет 991 см (-2 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля вода встала у отметки в 999 см. Затем каждые два часа уровень снижался на 1-3 см. После спада уровня Тобола, вода длительное время будет оставаться в пойме реки. Курганцев ждет долгая сушка домов, дач и других строений. О главных событиях, связанных с паводком, узнавайте из трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям