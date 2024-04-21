21 апреля 2024

Уровень реки в Кургане стабильно понижается на протяжении 10 часов

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Метеорологи предупредили — пик паводка в регионе еще впереди
Метеорологи предупредили — пик паводка в регионе еще впереди Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 991 сантиметр. Снижение воды наблдаюдалось последние 10 часов, свидетельствуют данные областного информационного портала.

«Уровень реки в Кургане на 04:00 составляет 991 см (-2 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля вода встала у отметки в 999 см. Затем каждые два часа уровень снижался на 1-3 см.

После спада уровня Тобола, вода длительное время будет оставаться в пойме реки. Курганцев ждет долгая сушка домов, дач и других строений. О главных событиях, связанных с паводком, узнавайте из трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 991 сантиметр. Снижение воды наблдаюдалось последние 10 часов, свидетельствуют данные областного информационного портала. «Уровень реки в Кургане на 04:00 составляет 991 см (-2 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля вода встала у отметки в 999 см. Затем каждые два часа уровень снижался на 1-3 см. После спада уровня Тобола, вода длительное время будет оставаться в пойме реки. Курганцев ждет долгая сушка домов, дач и других строений. О главных событиях, связанных с паводком, узнавайте из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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