Уровень реки в Кургане стабильно понижается на протяжении 10 часов

В Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 991 сантиметр. Снижение воды наблдаюдалось последние 10 часов, свидетельствуют данные областного информационного портала.
«Уровень реки в Кургане на 04:00 составляет 991 см (-2 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля вода встала у отметки в 999 см. Затем каждые два часа уровень снижался на 1-3 см.
После спада уровня Тобола, вода длительное время будет оставаться в пойме реки. Курганцев ждет долгая сушка домов, дач и других строений. О главных событиях, связанных с паводком, узнавайте из трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола опустился до отметки в 991 сантиметр. Снижение воды наблдаюдалось последние 10 часов, свидетельствуют данные областного информационного портала. «Уровень реки в Кургане на 04:00 составляет 991 см (-2 см за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 18:00 21 апреля вода встала у отметки в 999 см. Затем каждые два часа уровень снижался на 1-3 см. После спада уровня Тобола, вода длительное время будет оставаться в пойме реки. Курганцев ждет долгая сушка домов, дач и других строений. О главных событиях, связанных с паводком, узнавайте из трансляции URA.RU.