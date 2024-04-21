Bloomberg: у Трампа заканчиваются деньги из-за судебных расходов

Бывший президент США Дональд Трамп имеет серьезные финансовые проблемы на фоне судебных расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов, что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», —
Волна юридических проверок в отношении Трампа началась в 2023 году. Ему предъявили уголовные обвинения по четырем делам. Речь идет об обвинениях по 78 пунктам. Он прошел через формальную процедуру ареста в Джорджии по делу о выборах 2020 года.
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