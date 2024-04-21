21 апреля 2024

Bloomberg: у Трампа заканчиваются деньги из-за судебных расходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший президент США Дональд Трамп имеет серьезные финансовые проблемы на фоне судебных расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов, что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», — говорится в сообщении агентства, со ссылкой на данные предвыборной кампании Трампа.

Волна юридических проверок в отношении Трампа началась в 2023 году. Ему предъявили уголовные обвинения по четырем делам. Речь идет об обвинениях по 78 пунктам. Он прошел через формальную процедуру ареста в Джорджии по делу о выборах 2020 года.

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Бывший президент США Дональд Трамп имеет серьезные финансовые проблемы на фоне судебных расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Трамп потратил 4,9 миллиона на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов, что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», — говорится в сообщении агентства, со ссылкой на данные предвыборной кампании Трампа. Волна юридических проверок в отношении Трампа началась в 2023 году. Ему предъявили уголовные обвинения по четырем делам. Речь идет об обвинениях по 78 пунктам. Он прошел через формальную процедуру ареста в Джорджии по делу о выборах 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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