«Известия»: в Иране хотят запустить карты «Мир»

22 апреля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Карты «Мир» облегчат россиян путешествия по Ирану Фото: Денис Моргунов © URA.RU Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт «Мир», что станет значимым шагом в укреплении экономических связей между странами. Об этом сообщил торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен. «Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по 'Миру'. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», — приводят слова Мохсена «Известия». По словам экспертов, запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев, а пилотный проект возможно стартует к концу лета. Введение системы «Мир» в Иране не только поддержит турпоток из России, но и облегчит трансграничные платежи, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений на полеты. Также в Гагаузской автономии Молдавии начнут работать карты «Мир». Глава региона Евгения Гуцул заявила, что карты начнут выдавать с первого мая, об этом писала «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт «Мир», что станет значимым шагом в укреплении экономических связей между странами. Об этом сообщил торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен. «Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по 'Миру'. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», — приводят слова Мохсена «Известия». По словам экспертов, запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев, а пилотный проект возможно стартует к концу лета. Введение системы «Мир» в Иране не только поддержит турпоток из России, но и облегчит трансграничные платежи, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений на полеты. Также в Гагаузской автономии Молдавии начнут работать карты «Мир». Глава региона Евгения Гуцул заявила, что карты начнут выдавать с первого мая, об этом писала «Национальная служба новостей».