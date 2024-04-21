«Известия»: в Иране хотят запустить карты «Мир»

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт «Мир», что станет значимым шагом в укреплении экономических связей между странами. Об этом сообщил торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен.
«Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по 'Миру'. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», — приводят слова Мохсена «Известия».
По словам экспертов, запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев, а пилотный проект возможно стартует к концу лета. Введение системы «Мир» в Иране не только поддержит турпоток из России, но и облегчит трансграничные платежи, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений на полеты.
Также в Гагаузской автономии Молдавии начнут работать карты «Мир». Глава региона Евгения Гуцул заявила, что карты начнут выдавать с первого мая, об этом писала «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.