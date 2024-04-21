21 апреля 2024

«Известия»: в Иране хотят запустить карты «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Карты «Мир» облегчат россиян путешествия по Ирану Фото:

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт «Мир», что станет значимым шагом в укреплении экономических связей между странами. Об этом сообщил торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен.

«Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по 'Миру'. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», — приводят слова Мохсена «Известия».

По словам экспертов, запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев, а пилотный проект возможно стартует к концу лета. Введение системы «Мир» в Иране не только поддержит турпоток из России, но и облегчит трансграничные платежи, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений на полеты.

Также в Гагаузской автономии Молдавии начнут работать карты «Мир». Глава региона Евгения Гуцул заявила, что карты начнут выдавать с первого мая, об этом писала «Национальная служба новостей».

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Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт «Мир», что станет значимым шагом в укреплении экономических связей между странами. Об этом сообщил торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен. «Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по 'Миру'. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», — приводят слова Мохсена «Известия». По словам экспертов, запуск обслуживания карт «Мир» может занять от трех до шести месяцев, а пилотный проект возможно стартует к концу лета. Введение системы «Мир» в Иране не только поддержит турпоток из России, но и облегчит трансграничные платежи, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений на полеты. Также в Гагаузской автономии Молдавии начнут работать карты «Мир». Глава региона Евгения Гуцул заявила, что карты начнут выдавать с первого мая, об этом писала «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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