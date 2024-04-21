Губернатор Шумков определил, что в протечках дамбы есть плюсы. Фото

22 апреля 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Работа по укреплению дамбы ведется практически круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Протечки в курганской дамбе помогают определить, где зарыты старые бесхозные трубы. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вчера (20 апреля — прим. URA.RU) были на южной части дамбы, где пришлось срочно создавать обваловку в районе поселка ТЭЦ вокруг пробившегося из-под земли фонтана, а также в центре, где продавливает воду. Сегодня „хлопнуло“ в северной части у федеральной трассы. Таким образом можно обнаружить старые брошенные бесхозные трубы», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В этом вопросе помогают местные жители, которы помнят кто, где, что и когда копал. По словам губернатора, вода продолжает давить на дамбу и на левый берег реки. Объем воды из Казахстана, который стал причиной рекордного паводка в Курганской области, положительно скажется на пойме реки и нересте рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказывал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Все главные новости по теме наводнения размещены в нашей трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Протечки в курганской дамбе помогают определить, где зарыты старые бесхозные трубы. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вчера (20 апреля — прим. URA.RU) были на южной части дамбы, где пришлось срочно создавать обваловку в районе поселка ТЭЦ вокруг пробившегося из-под земли фонтана, а также в центре, где продавливает воду. Сегодня „хлопнуло“ в северной части у федеральной трассы. Таким образом можно обнаружить старые брошенные бесхозные трубы», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В этом вопросе помогают местные жители, которы помнят кто, где, что и когда копал. По словам губернатора, вода продолжает давить на дамбу и на левый берег реки. Объем воды из Казахстана, который стал причиной рекордного паводка в Курганской области, положительно скажется на пойме реки и нересте рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказывал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Все главные новости по теме наводнения размещены в нашей трансляции.