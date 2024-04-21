21 апреля 2024

Губернатор Шумков определил, что в протечках дамбы есть плюсы. Фото

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Работа по укреплению дамбы ведется практически круглосуточно
Работа по укреплению дамбы ведется практически круглосуточно Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Протечки в курганской дамбе помогают определить, где зарыты старые бесхозные трубы. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Вчера (20 апреля — прим. URA.RU) были на южной части дамбы, где пришлось срочно создавать обваловку в районе поселка ТЭЦ вокруг пробившегося из-под земли фонтана, а также в центре, где продавливает воду. Сегодня „хлопнуло“ в северной части у федеральной трассы. Таким образом можно обнаружить старые брошенные бесхозные трубы», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В этом вопросе помогают местные жители, которы помнят кто, где, что и когда копал. По словам губернатора, вода продолжает давить на дамбу и на левый берег реки.

Объем воды из Казахстана, который стал причиной рекордного паводка в Курганской области, положительно скажется на пойме реки и нересте рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказывал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Все главные новости по теме наводнения размещены в нашей трансляции.

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Протечки в курганской дамбе помогают определить, где зарыты старые бесхозные трубы. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вчера (20 апреля — прим. URA.RU) были на южной части дамбы, где пришлось срочно создавать обваловку в районе поселка ТЭЦ вокруг пробившегося из-под земли фонтана, а также в центре, где продавливает воду. Сегодня „хлопнуло“ в северной части у федеральной трассы. Таким образом можно обнаружить старые брошенные бесхозные трубы», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В этом вопросе помогают местные жители, которы помнят кто, где, что и когда копал. По словам губернатора, вода продолжает давить на дамбу и на левый берег реки. Объем воды из Казахстана, который стал причиной рекордного паводка в Курганской области, положительно скажется на пойме реки и нересте рыбы. Об этих и других плюсах URA.RU рассказывал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Все главные новости по теме наводнения размещены в нашей трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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