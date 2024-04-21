В Кургане укрепляют подтекавшую дамбу, которая защищает город от наводнения. Фото, видео

21 апреля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Ранее на дамбах, защищающих город от наводнений, произошли протечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Малое Чаусово ранее произошли протечки в дамбе, которая защищает Курган от наводнения. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и снял кадры с укреплением сооружения, а синоптик-любитель Илья Винштейн отметил, что ранее дамба в этом месте уже сталкивалась с подобной проблемой. «Укрепление дамбы в микрорайоне Малое Чаусово продолжаются. На месте работает спецтехника, а также сотрудники МЧС России», — отмечает корреспондент. На кадрах, снятых им видно, как трактор работает на свежем укреплении из глины, также рядом стоят грузовики. Синоптик Илья Винштейн рассказал, что ранее эта дамба уже сталкивалась с данной проблемой во время наводнения, случившегося восемь лет назад в Кургане. «Это тот же самый участок дамбы в Малое Чаусово. Что в 2016 году он протекал, что сейчас», — отметил Винштейн в разговоре с URA.RU. Тогда уровень воды в пике составлял 806 сантиметров. Ранее сообщалось, что протечка из-за сильного напора воды произошла в дамбах Западного района и Малое Чаусово, которые служат защитой от наводнений. В Западном под водоналивной дамбой просачивалась вода из Тобола. Чтобы она не пришла в город, сооружения укрепляли второй насыпной дамбой и мешками с глиной. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Малое Чаусово ранее произошли протечки в дамбе, которая защищает Курган от наводнения. Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и снял кадры с укреплением сооружения, а синоптик-любитель Илья Винштейн отметил, что ранее дамба в этом месте уже сталкивалась с подобной проблемой. «Укрепление дамбы в микрорайоне Малое Чаусово продолжаются. На месте работает спецтехника, а также сотрудники МЧС России», — отмечает корреспондент. На кадрах, снятых им видно, как трактор работает на свежем укреплении из глины, также рядом стоят грузовики. Синоптик Илья Винштейн рассказал, что ранее эта дамба уже сталкивалась с данной проблемой во время наводнения, случившегося восемь лет назад в Кургане. «Это тот же самый участок дамбы в Малое Чаусово. Что в 2016 году он протекал, что сейчас», — отметил Винштейн в разговоре с URA.RU. Тогда уровень воды в пике составлял 806 сантиметров. Ранее сообщалось, что протечка из-за сильного напора воды произошла в дамбах Западного района и Малое Чаусово, которые служат защитой от наводнений. В Западном под водоналивной дамбой просачивалась вода из Тобола. Чтобы она не пришла в город, сооружения укрепляли второй насыпной дамбой и мешками с глиной. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.