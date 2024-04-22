Шольц: эпоха ископаемого топлива подходит к концу

22 апреля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил об изменениях в экономике Германии Фото: Официальный сайт президента Украины Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, это приведет к изменению промышленных процессов. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц также поблагодарил Норвегию за помощь в обеспечении ФРГ газом после того, как Берлин разорвал торговые связи с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономика Германии утратила конкурентоспособность. По его словам, необратимые процессы в экономике ФРГ давно начались. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, это приведет к изменению промышленных процессов. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц также поблагодарил Норвегию за помощь в обеспечении ФРГ газом после того, как Берлин разорвал торговые связи с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономика Германии утратила конкурентоспособность. По его словам, необратимые процессы в экономике ФРГ давно начались. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.