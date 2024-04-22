Шольц: эпоха ископаемого топлива подходит к концу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф,  stock
Олаф Шольц заявил об изменениях в экономике Германии Фото:

Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, это приведет к изменению промышленных процессов. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц также поблагодарил Норвегию за помощь в обеспечении ФРГ газом после того, как Берлин разорвал торговые связи с Россией.

Президент России Владимир Путин заявлял, что экономика Германии утратила конкурентоспособность. По его словам, необратимые процессы в экономике ФРГ давно начались. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, это приведет к изменению промышленных процессов. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал Шольц. Его слова приводит пресс-служба правительства Германии. Шольц также поблагодарил Норвегию за помощь в обеспечении ФРГ газом после того, как Берлин разорвал торговые связи с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономика Германии утратила конкурентоспособность. По его словам, необратимые процессы в экономике ФРГ давно начались. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...