Группа рыбаков застряла на оторвавшейся льдине в Охотском море

На отколовшейся льдине в бухте Гертнера Магаданской области находятся порядка 20 человек. Сейчас проводится операция по их эвакуации, рассказали в поисково-спасательной службе Магадана.
«В бухте Гертнера произошел разлом ледового припая. Согласно предварительным данным, на отломанном льду остались около 20 рыбаков», — написано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, одному мужчине стало плохо. Его уже передали медикам.
В Сахалинской области 15 апреля спасли 20 рыбаков которые дрейфовали на льдине больше часа. Поисково-спасательный отряд эвакуировал мужчин на автомобиле с моторной лодкой. Ранее в Челябинской области со льдины спасли 19 рыбаков на озере Куракли-Маян (Кунашакский район).
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