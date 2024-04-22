Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда

22 апреля 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Рост глобальных военных расходов можно объяснить конфликтом на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общемировые военные расходы в 2023 году выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя 2,443 триллиона долларов. Такие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. «Рост глобальных военных расходов можно объяснить продолжающимся конфликтом на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке», — передает данные института РБК. Тенденция зафиксирована во всех пяти географических регионах, но сильнее всего в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. В топ-3 стран, которые тратят на оборону больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. Использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд — одна из главных задач развития НАТО, заявили главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши. Расходы на оборону в размере минимум двух процентов ВВП не должны быть пределом трат на вооружение для членов НАТО. Лидеры Евросоюза (ЕС) делают такие заявления с 2022 года, но пока сравнять свой ВПК с военной промышленностью РФ они не в состоянии, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общемировые военные расходы в 2023 году выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя 2,443 триллиона долларов. Такие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. «Рост глобальных военных расходов можно объяснить продолжающимся конфликтом на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке», — передает данные института РБК. Тенденция зафиксирована во всех пяти географических регионах, но сильнее всего в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. В топ-3 стран, которые тратят на оборону больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. Использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд — одна из главных задач развития НАТО, заявили главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши. Расходы на оборону в размере минимум двух процентов ВВП не должны быть пределом трат на вооружение для членов НАТО. Лидеры Евросоюза (ЕС) делают такие заявления с 2022 года, но пока сравнять свой ВПК с военной промышленностью РФ они не в состоянии, пишет RT.