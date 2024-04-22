Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Рубли. Тюмень, курс валют, курс валюты, деньги, рубли, курс доллара, доллар
Рост глобальных военных расходов можно объяснить конфликтом на Украине Фото:

Общемировые военные расходы в 2023 году выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя 2,443 триллиона долларов. Такие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

«Рост глобальных военных расходов можно объяснить продолжающимся конфликтом на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке», — передает данные института РБК. Тенденция зафиксирована во всех пяти географических регионах, но сильнее всего в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. В топ-3 стран, которые тратят на оборону больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия.

Использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд — одна из главных задач развития НАТО, заявили главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши. Расходы на оборону в размере минимум двух процентов ВВП не должны быть пределом трат на вооружение для членов НАТО. Лидеры Евросоюза (ЕС) делают такие заявления с 2022 года, но пока сравнять свой ВПК с военной промышленностью РФ они не в состоянии, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общемировые военные расходы в 2023 году выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя 2,443 триллиона долларов. Такие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. «Рост глобальных военных расходов можно объяснить продолжающимся конфликтом на Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии, Океании и на Ближнем Востоке», — передает данные института РБК. Тенденция зафиксирована во всех пяти географических регионах, но сильнее всего в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. В топ-3 стран, которые тратят на оборону больше всего, вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. Использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд — одна из главных задач развития НАТО, заявили главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши. Расходы на оборону в размере минимум двух процентов ВВП не должны быть пределом трат на вооружение для членов НАТО. Лидеры Евросоюза (ЕС) делают такие заявления с 2022 года, но пока сравнять свой ВПК с военной промышленностью РФ они не в состоянии, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...