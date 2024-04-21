В Свердловской области полицейские охотятся на должников

22 апреля 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

За неуплату штрафов предусмотрен административный арест на 15 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа 22 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание административных штрафов с граждан. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «В полиции рекомендуют гражданам, кто ранее привлекался к административной ответственности, кто вовремя не уплатил административные штрафы, поторопиться погасить задолженность», — сказано в публикации на сайте ведомства. По данным подразделения по исполнению административного законодательства, в Нижнем Тагиле и ГГО более 29 000 человек являются должниками, с общей суммой долга свыше 15 миллионов рублей. Отмечается, что около 5 000 человек могут быть привлечены к ответственности за уклонение от уплаты штрафов. Важно отметить, что административный штраф по закону должен быть оплачен в течение 60 дней, в противном случае нарушителя ожидает увеличение штрафа или иные меры принуждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа 22 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание административных штрафов с граждан. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «В полиции рекомендуют гражданам, кто ранее привлекался к административной ответственности, кто вовремя не уплатил административные штрафы, поторопиться погасить задолженность», — сказано в публикации на сайте ведомства. По данным подразделения по исполнению административного законодательства, в Нижнем Тагиле и ГГО более 29 000 человек являются должниками, с общей суммой долга свыше 15 миллионов рублей. Отмечается, что около 5 000 человек могут быть привлечены к ответственности за уклонение от уплаты штрафов. Важно отметить, что административный штраф по закону должен быть оплачен в течение 60 дней, в противном случае нарушителя ожидает увеличение штрафа или иные меры принуждения.