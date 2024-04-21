21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Свердловской области полицейские охотятся на должников

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, штраф, протокол, полиция, гибдд, дпс
За неуплату штрафов предусмотрен административный арест на 15 суток Фото:

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа 22 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание административных штрафов с граждан. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«В полиции рекомендуют гражданам, кто ранее привлекался к административной ответственности, кто вовремя не уплатил административные штрафы, поторопиться погасить задолженность», — сказано в публикации на сайте ведомства.

По данным подразделения по исполнению административного законодательства, в Нижнем Тагиле и ГГО более 29 000 человек являются должниками, с общей суммой долга свыше 15 миллионов рублей. Отмечается, что около 5 000 человек могут быть привлечены к ответственности за уклонение от уплаты штрафов. Важно отметить, что административный штраф по закону должен быть оплачен в течение 60 дней, в противном случае нарушителя ожидает увеличение штрафа или иные меры принуждения.

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На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа 22 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на взыскание административных штрафов с граждан. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «В полиции рекомендуют гражданам, кто ранее привлекался к административной ответственности, кто вовремя не уплатил административные штрафы, поторопиться погасить задолженность», — сказано в публикации на сайте ведомства. По данным подразделения по исполнению административного законодательства, в Нижнем Тагиле и ГГО более 29 000 человек являются должниками, с общей суммой долга свыше 15 миллионов рублей. Отмечается, что около 5 000 человек могут быть привлечены к ответственности за уклонение от уплаты штрафов. Важно отметить, что административный штраф по закону должен быть оплачен в течение 60 дней, в противном случае нарушителя ожидает увеличение штрафа или иные меры принуждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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