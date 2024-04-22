Истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии

Истребитель международной коалиции под руководством США уничтожил пусковую установку в Сирии после ракетного удара, который не достиг цели. Об этом сообщили представители Пентагона.
«Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщений о неудавшемся ракетном ударе по базам коалиции в Румейлане, Сирия», — заявили ТАСС в Пентагоне. Представитель военного ведомства США также отметил, что американские военные не пострадали в результате инцидента. Подчеркивается, что установку уничтожили в рамках самообороны после сообщений о неудачной попытки запустить ракеты около базы коалиции «Румалин».
В воскресенье сообщалось, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой обстреляли аэродром в Харраб-эль-Джейре. По объекту в аэропорту были выпущены четыре ракеты.
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