Истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии

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Истребитель уничтожил пусковую установку в Сирии Фото:

Истребитель международной коалиции под руководством США уничтожил пусковую установку в Сирии после ракетного удара, который не достиг цели. Об этом сообщили представители Пентагона.

«Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщений о неудавшемся ракетном ударе по базам коалиции в Румейлане, Сирия», — заявили ТАСС в Пентагоне. Представитель военного ведомства США также отметил, что американские военные не пострадали в результате инцидента. Подчеркивается, что установку уничтожили в рамках самообороны после сообщений о неудачной попытки запустить ракеты около базы коалиции «Румалин».

В воскресенье сообщалось, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой обстреляли аэродром в Харраб-эль-Джейре. По объекту в аэропорту были выпущены четыре ракеты.

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Истребитель международной коалиции под руководством США уничтожил пусковую установку в Сирии после ракетного удара, который не достиг цели. Об этом сообщили представители Пентагона. «Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщений о неудавшемся ракетном ударе по базам коалиции в Румейлане, Сирия», — заявили ТАСС в Пентагоне. Представитель военного ведомства США также отметил, что американские военные не пострадали в результате инцидента. Подчеркивается, что установку уничтожили в рамках самообороны после сообщений о неудачной попытки запустить ракеты около базы коалиции «Румалин». В воскресенье сообщалось, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой обстреляли аэродром в Харраб-эль-Джейре. По объекту в аэропорту были выпущены четыре ракеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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