21 апреля 2024
20 апреля 2024

Аэропорт Челябинска возобновляет рейсы в Анталию

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , выдача багажа, транспортерная лента, аэропорт курчатов
Туристы из Челябинской области смогут напрямую вылететь на курорты Турции Фото:

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова с 26 апреля возобновляет авиаперелеты в Анталию — курорт Турции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Авиакомпании „Southwind Airlines“ и „АЗУР эйр“ приступают к выполнению рейсов из Челябинска в Анталью — самый известный турецкий курорт. Первый рейс авиакомпании „Southwind Airlines“ отправится уже 26 апреля», — уточнили в telegram-канале аэропорта Челябинска.

В пресс-службе отметили, что рейсы будут выполняться до конца лета на трех видах самолетов. Доступны Boeing 737-800 с компоновкой 189 кресел и Airbus А321 с салонами в 220/240 кресел, а с 28 апреля Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова с 31 марта сменил расписание на летнее. В 2024 году сохраняются традиционные и самые востребованные линии, а также открываются южные направления.

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Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова с 26 апреля возобновляет авиаперелеты в Анталию — курорт Турции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Авиакомпании „Southwind Airlines“ и „АЗУР эйр“ приступают к выполнению рейсов из Челябинска в Анталью — самый известный турецкий курорт. Первый рейс авиакомпании „Southwind Airlines“ отправится уже 26 апреля», — уточнили в telegram-канале аэропорта Челябинска. В пресс-службе отметили, что рейсы будут выполняться до конца лета на трех видах самолетов. Доступны Boeing 737-800 с компоновкой 189 кресел и Airbus А321 с салонами в 220/240 кресел, а с 28 апреля Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров. Аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова с 31 марта сменил расписание на летнее. В 2024 году сохраняются традиционные и самые востребованные линии, а также открываются южные направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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