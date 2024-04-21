В челябинском нацпарке проснулись хищные жабы. Фото

22 апреля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Весной жабы вышли на охоту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) проснулись хищные серые жабы. Как сообщили в пресс-службе парка, эти земноводные питаются животной пищей вплоть до мышей. «На Зигальге проснулись серые жабы. Они являются хищниками, в рационе которых не только мухи, пауки, муравьи, жуки, улитки и черви, но и ящерицы и даже лягушки, мыши», — рассказали в нацпарке. Жабы имеют серый цвет для маскировки. Она требуется не только для того, чтобы скрыться от хищников. Также окрас нужен для охоты. Добычу жабы хватают длинным клейким языком. При необходимости помогают себе передними лапами. Зиму проводят в норе, в компании других жаб. В остальное время живут по отдельности. Самцы при этом зорко охраняют границы владений от соперников. В пресс-службе «Зигальги» URA.RU пояснили, что вид широко распространен в нацпарке. Серый окрас жабам необходим для защиты от врагов и маскировки при охоте пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) проснулись хищные серые жабы. Как сообщили в пресс-службе парка, эти земноводные питаются животной пищей вплоть до мышей. «На Зигальге проснулись серые жабы. Они являются хищниками, в рационе которых не только мухи, пауки, муравьи, жуки, улитки и черви, но и ящерицы и даже лягушки, мыши», — рассказали в нацпарке. Жабы имеют серый цвет для маскировки. Она требуется не только для того, чтобы скрыться от хищников. Также окрас нужен для охоты. Добычу жабы хватают длинным клейким языком. При необходимости помогают себе передними лапами. Зиму проводят в норе, в компании других жаб. В остальное время живут по отдельности. Самцы при этом зорко охраняют границы владений от соперников. В пресс-службе «Зигальги» URA.RU пояснили, что вид широко распространен в нацпарке.