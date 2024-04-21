21 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане вновь сократился

© Служба новостей «URA.RU»
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Дамба на улице Гагарина. Тобол. Курган
Уровень воды в Тоболе опустился на сантиметр Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане за два часа уровень воды в Тоболе сократился на один сантиметр. По данным на 10:00 часов 22 апреля, уровень в Тоболе составил 985 сантиметров. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024».

«Уровень воды в Тоболе на 10:00 составил 985 сантиметров. Это на один сантиметр меньше, чем по данным на 8:00», — указано на сайте. Ранее показатель уровня в Тоболе снижался на семь сантиметров

В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. О всех главных и актуальных событиях, связанных с наводнением, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане за два часа уровень воды в Тоболе сократился на один сантиметр. По данным на 10:00 часов 22 апреля, уровень в Тоболе составил 985 сантиметров. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе на 10:00 составил 985 сантиметров. Это на один сантиметр меньше, чем по данным на 8:00», — указано на сайте. Ранее показатель уровня в Тоболе снижался на семь сантиметров В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. О всех главных и актуальных событиях, связанных с наводнением, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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