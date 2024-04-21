На трассе между Пермским трактом и Первоуральском установят металлические тросы, которые разделят движение потока для предотвращения аварий на опасном участке. Протяженность ограждения составит 995 метров, следует из приказа свердловского минтранса.
«Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. Подъезд к Первоуральску от Пермского тракта, протяженность участка — 995 метров», — сказано в документе.
Приказ подписан 17 марта, но когда именно протянут ограждения не уточняется. Подрядчиком выступит «Уралуправавтодор». Проконтролирует исполнение работ исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.
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