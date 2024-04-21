21 апреля 2024
20 апреля 2024

Свердловскую аварийную трассу разделят металлическими тросами. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
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Плотина на реке Чусовой. Свердловская область, Дегтярск, большегрузы, трасса, автомобильный поток
Протяженность ограждения составит 995 метров Фото:

На трассе между Пермским трактом и Первоуральском установят металлические тросы, которые разделят движение потока для предотвращения аварий на опасном участке. Протяженность ограждения составит 995 метров, следует из приказа свердловского минтранса.

«Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. Подъезд к Первоуральску от Пермского тракта, протяженность участка — 995 метров», — сказано в документе.

Приказ подписан 17 марта, но когда именно протянут ограждения не уточняется. Подрядчиком выступит «Уралуправавтодор». Проконтролирует исполнение работ исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.

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На трассе между Пермским трактом и Первоуральском установят металлические тросы, которые разделят движение потока для предотвращения аварий на опасном участке. Протяженность ограждения составит 995 метров, следует из приказа свердловского минтранса. «Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. Подъезд к Первоуральску от Пермского тракта, протяженность участка — 995 метров», — сказано в документе. Приказ подписан 17 марта, но когда именно протянут ограждения не уточняется. Подрядчиком выступит «Уралуправавтодор». Проконтролирует исполнение работ исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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