21 апреля 2024
20 апреля 2024
19 апреля 2024

В Сургуте дебоширы устроили стрельбу на свадьбе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Оружие. Челябинск, пистолет, убийство
В Сургуте группа мужчин устроила стрельбу на свадьбе Фото:

Жители Сургута пожаловались на компанию мужчин, устроивших стрельбу в одном из спальных районов города. Видеозапись очевидцев разместили в telegram-канале «Русская община ZOV».

«В Русскую Общину ХМАО обратились жильцы спального района! Два дня назад происходила свадьба лиц без национальности, где во дворе на улице Губкина, 23 показывали свои традиции и открывали стрельбу в воздух из пистолета!» — с таким комментарием видеозапись опубликовали в telegram-канале. В публикации члены общины обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На видеозаписи виден номер автомобиля дебоширов, что, по словам активистов, должно поспособствовать поимке стрелявших.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности двоих мужчин установлены. «Сейчас автомобиль стрелявших изъят и поставлен на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении этих граждан к установленной законом ответственности», — пояснили в полиции ХМАО. По меньшей мере, дебоширам грозит административных штраф.

Также сотрудники правоохранительных органов призвали югорчан обращаться напрямую в полицию при подобных происшествиях прежде чем публиковать информацию в соцсетях. Это облегчит и ускорит поиск правонарушителей.

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Жители Сургута пожаловались на компанию мужчин, устроивших стрельбу в одном из спальных районов города. Видеозапись очевидцев разместили в telegram-канале «Русская община ZOV». «В Русскую Общину ХМАО обратились жильцы спального района! Два дня назад происходила свадьба лиц без национальности, где во дворе на улице Губкина, 23 показывали свои традиции и открывали стрельбу в воздух из пистолета!» — с таким комментарием видеозапись опубликовали в telegram-канале. В публикации члены общины обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На видеозаписи виден номер автомобиля дебоширов, что, по словам активистов, должно поспособствовать поимке стрелявших. В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности двоих мужчин установлены. «Сейчас автомобиль стрелявших изъят и поставлен на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении этих граждан к установленной законом ответственности», — пояснили в полиции ХМАО. По меньшей мере, дебоширам грозит административных штраф. Также сотрудники правоохранительных органов призвали югорчан обращаться напрямую в полицию при подобных происшествиях прежде чем публиковать информацию в соцсетях. Это облегчит и ускорит поиск правонарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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