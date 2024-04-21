В Сургуте дебоширы устроили стрельбу на свадьбе. Видео

22 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В Сургуте группа мужчин устроила стрельбу на свадьбе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сургута пожаловались на компанию мужчин, устроивших стрельбу в одном из спальных районов города. Видеозапись очевидцев разместили в telegram-канале «Русская община ZOV». «В Русскую Общину ХМАО обратились жильцы спального района! Два дня назад происходила свадьба лиц без национальности, где во дворе на улице Губкина, 23 показывали свои традиции и открывали стрельбу в воздух из пистолета!» — с таким комментарием видеозапись опубликовали в telegram-канале. В публикации члены общины обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На видеозаписи виден номер автомобиля дебоширов, что, по словам активистов, должно поспособствовать поимке стрелявших. В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности двоих мужчин установлены. «Сейчас автомобиль стрелявших изъят и поставлен на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении этих граждан к установленной законом ответственности», — пояснили в полиции ХМАО. По меньшей мере, дебоширам грозит административных штраф. Также сотрудники правоохранительных органов призвали югорчан обращаться напрямую в полицию при подобных происшествиях прежде чем публиковать информацию в соцсетях. Это облегчит и ускорит поиск правонарушителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Сургута пожаловались на компанию мужчин, устроивших стрельбу в одном из спальных районов города. Видеозапись очевидцев разместили в telegram-канале «Русская община ZOV». «В Русскую Общину ХМАО обратились жильцы спального района! Два дня назад происходила свадьба лиц без национальности, где во дворе на улице Губкина, 23 показывали свои традиции и открывали стрельбу в воздух из пистолета!» — с таким комментарием видеозапись опубликовали в telegram-канале. В публикации члены общины обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На видеозаписи виден номер автомобиля дебоширов, что, по словам активистов, должно поспособствовать поимке стрелявших. В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту URA.RU сообщили, что личности двоих мужчин установлены. «Сейчас автомобиль стрелявших изъят и поставлен на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении этих граждан к установленной законом ответственности», — пояснили в полиции ХМАО. По меньшей мере, дебоширам грозит административных штраф. Также сотрудники правоохранительных органов призвали югорчан обращаться напрямую в полицию при подобных происшествиях прежде чем публиковать информацию в соцсетях. Это облегчит и ускорит поиск правонарушителей.