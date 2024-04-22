Российские войска выбивают ВСУ с окраин Часова Яра: карта СВО на Украине 22 апреля

ФСБ нашла схроны вооружения ВСУ в Авдеевке
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Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, всу, украинские военные,  stock
ВС РФ выбивают ВСУ из Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Авдеевском направлении ведутся бои. Вооруженные силы РФ выбивают ВСУ с окраин Часова Яра. В самой Авдеевке, из которой бежали украинские солдаты, сотрудники ФСБ РФ нашли схрон вооружения. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU.

Бои в Часове Яре

Продолжаются бои у восточных окраин Часова Яра, сообщил telegram-канал WarGonzo. Десантниками из Бурятии был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к населенному пункту. В плен было взято четверо военнослужащих, передали в Минобороны РФ.

ВС РФ штурмуют Очеретино

Бойцы группировки войск «Центр» продолжают штурм Очеретино. ВС РФ заняли южную часть поселка и цент населенного пункта. Идут ожесточенные бои, передают «Военкоры Русской Весны».

Схрон оружия в Авдеевке

В Авдеевке был найден схрон вооружения украинских военных. Оно было оставлено при бегстве солдат ВСУ из города. Среди оружия была обнаружена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом.

Северское направление

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении. Был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами по позициям противника, сообщили в Минобороны РФ.

Условные обозначения
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На Авдеевском направлении ведутся бои. Вооруженные силы РФ выбивают ВСУ с окраин Часова Яра. В самой Авдеевке, из которой бежали украинские солдаты, сотрудники ФСБ РФ нашли схрон вооружения. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Продолжаются бои у восточных окраин Часова Яра, сообщил telegram-канал WarGonzo. Десантниками из Бурятии был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к населенному пункту. В плен было взято четверо военнослужащих, передали в Минобороны РФ. Бойцы группировки войск «Центр» продолжают штурм Очеретино. ВС РФ заняли южную часть поселка и цент населенного пункта. Идут ожесточенные бои, передают «Военкоры Русской Весны». В Авдеевке был найден схрон вооружения украинских военных. Оно было оставлено при бегстве солдат ВСУ из города. Среди оружия была обнаружена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении. Был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами по позициям противника, сообщили в Минобороны РФ.
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