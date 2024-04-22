Российские войска выбивают ВСУ с окраин Часова Яра: карта СВО на Украине 22 апреля

ФСБ нашла схроны вооружения ВСУ в Авдеевке

22 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ выбивают ВСУ из Часова Яра Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Авдеевском направлении ведутся бои. Вооруженные силы РФ выбивают ВСУ с окраин Часова Яра. В самой Авдеевке, из которой бежали украинские солдаты, сотрудники ФСБ РФ нашли схрон вооружения. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Бои в Часове Яре Продолжаются бои у восточных окраин Часова Яра, сообщил telegram-канал WarGonzo. Десантниками из Бурятии был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к населенному пункту. В плен было взято четверо военнослужащих, передали в Минобороны РФ. ВС РФ штурмуют Очеретино Бойцы группировки войск «Центр» продолжают штурм Очеретино. ВС РФ заняли южную часть поселка и цент населенного пункта. Идут ожесточенные бои, передают «Военкоры Русской Весны». Схрон оружия в Авдеевке В Авдеевке был найден схрон вооружения украинских военных. Оно было оставлено при бегстве солдат ВСУ из города. Среди оружия была обнаружена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом. Северское направление Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении. Был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами по позициям противника, сообщили в Минобороны РФ. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Авдеевском направлении ведутся бои. Вооруженные силы РФ выбивают ВСУ с окраин Часова Яра. В самой Авдеевке, из которой бежали украинские солдаты, сотрудники ФСБ РФ нашли схрон вооружения. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Продолжаются бои у восточных окраин Часова Яра, сообщил telegram-канал WarGonzo. Десантниками из Бурятии был захвачен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к населенному пункту. В плен было взято четверо военнослужащих, передали в Минобороны РФ. Бойцы группировки войск «Центр» продолжают штурм Очеретино. ВС РФ заняли южную часть поселка и цент населенного пункта. Идут ожесточенные бои, передают «Военкоры Русской Весны». В Авдеевке был найден схрон вооружения украинских военных. Оно было оставлено при бегстве солдат ВСУ из города. Среди оружия была обнаружена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении. Был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами по позициям противника, сообщили в Минобороны РФ.