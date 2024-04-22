ФСБ нашла заминированные схроны, оставленные ВСУ при бегстве из Авдеевки. Видео

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, схрон, тайник, боевое оружие
ВСУ при отступлении из Авдеевки оставили оружие и боеприпасы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Украинские солдаты оставили вооружение при бегстве из города. Об этом сообщили «Известия».

«Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявили заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке», — говорится в telegram-канале «Известий». В самих схронах найдены гранаты, 50 ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU) иностранного производства, около 200 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и снаряды образца НАТО.

Сотрудники ведомства также обнаружили нацистку символику и шприцы с неизвестным веществом. Они были направлены на исследование региональным специалистам.

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В Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Украинские солдаты оставили вооружение при бегстве из города. Об этом сообщили «Известия». «Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявили заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке», — говорится в telegram-канале «Известий». В самих схронах найдены гранаты, 50 ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU) иностранного производства, около 200 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и снаряды образца НАТО. Сотрудники ведомства также обнаружили нацистку символику и шприцы с неизвестным веществом. Они были направлены на исследование региональным специалистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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