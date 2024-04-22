В Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Украинские солдаты оставили вооружение при бегстве из города. Об этом сообщили «Известия».
«Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявили заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке», — говорится в telegram-канале «Известий». В самих схронах найдены гранаты, 50 ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU) иностранного производства, около 200 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и снаряды образца НАТО.
Сотрудники ведомства также обнаружили нацистку символику и шприцы с неизвестным веществом. Они были направлены на исследование региональным специалистам.
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