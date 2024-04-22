ФСБ нашла заминированные схроны, оставленные ВСУ при бегстве из Авдеевки. Видео

22 апреля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

ВСУ при отступлении из Авдеевки оставили оружие и боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Украинские солдаты оставили вооружение при бегстве из города. Об этом сообщили «Известия». «Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявили заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке», — говорится в telegram-канале «Известий». В самих схронах найдены гранаты, 50 ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU) иностранного производства, около 200 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и снаряды образца НАТО. Сотрудники ведомства также обнаружили нацистку символику и шприцы с неизвестным веществом. Они были направлены на исследование региональным специалистам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Украинские солдаты оставили вооружение при бегстве из города. Об этом сообщили «Известия». «Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявили заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке», — говорится в telegram-канале «Известий». В самих схронах найдены гранаты, 50 ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU) иностранного производства, около 200 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и снаряды образца НАТО. Сотрудники ведомства также обнаружили нацистку символику и шприцы с неизвестным веществом. Они были направлены на исследование региональным специалистам.