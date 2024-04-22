Береговая охрана Японии: Северная Корея запустила баллистическую ракету

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, сбойка,  stock
Береговая охрана Японии собирает все необходимые данные Фото:

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила японская береговая охрана.

«Возможно, баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — сообщила береговая охрана Японии. Заявление опубликовано в соцсети X. Охрана собирает всю необходимую информацию.

В начале 2024 года КНДР впервые запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Источники из оборонного ведомства Японии заявляли, что, предположительно, из КНДР была выпущена ракета малой дальности.

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КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила японская береговая охрана. «Возможно, баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — сообщила береговая охрана Японии. Заявление опубликовано в соцсети X. Охрана собирает всю необходимую информацию. В начале 2024 года КНДР впервые запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Источники из оборонного ведомства Японии заявляли, что, предположительно, из КНДР была выпущена ракета малой дальности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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