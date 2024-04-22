В мире Азия Береговая охрана Японии: Северная Корея запустила баллистическую ракету 22 апреля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Береговая охрана Японии собирает все необходимые данные Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила японская береговая охрана. «Возможно, баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — сообщила береговая охрана Японии. Заявление опубликовано в соцсети X. Охрана собирает всю необходимую информацию. В начале 2024 года КНДР впервые запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Источники из оборонного ведомства Японии заявляли, что, предположительно, из КНДР была выпущена ракета малой дальности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила японская береговая охрана. «Возможно, баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — сообщила береговая охрана Японии. Заявление опубликовано в соцсети X. Охрана собирает всю необходимую информацию. В начале 2024 года КНДР впервые запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Источники из оборонного ведомства Японии заявляли, что, предположительно, из КНДР была выпущена ракета малой дальности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям