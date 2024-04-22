Береговая охрана Японии: Северная Корея запустила баллистическую ракету

Береговая охрана Японии собирает все необходимые данные
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила японская береговая охрана.
«Возможно, баллистическая ракета была запущена из Северной Кореи», — сообщила береговая охрана Японии. Заявление опубликовано в соцсети X. Охрана собирает всю необходимую информацию.
В начале 2024 года КНДР впервые запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Источники из оборонного ведомства Японии заявляли, что, предположительно, из КНДР была выпущена ракета малой дальности.
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