Бывшие топ-менеджеры челябинского оборонного завода не смогли выйти из СИЗО

Александра Нестерова (на фото) и Андрея Белимова оставили в СИЗО до 9 июля Фото: Анна Холмова © URA.RU

Бывший гендиректор челябинского радиозавода «Полет» Александр Нестеров и его экс-заместитель Андрей Белимов, обвиняемые в превышении должностных полномочий, не смогли оспорить свой срок в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 22 апреля в пресс-службе облсуда.

«Челябинским областным судом оставлено без изменения постановление Центрального рай Челябинска. Данным решением был продлен срок содержания под стражей Александру Нестерову и Андрею Белимову на три месяца, то есть до 9 июля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По словам адвоката Нестерова, Евгения Абрамовских, на данных стадиях процесса суды не входят в обоснованность обвинения. Тем не менее практически полгода его клиент находится в СИЗО за разработанный локатор. При этом, отмечает адвокат, в период руководства Нестерова контракты выполнялись, а работники были обеспечены заработной платой.

«Без каких-то видимых причин в апреле 2023 года на заводе сменился руководитель, начались невыплаты заработной платы более трех месяцев, никаких научных работ. По итогу завод залез в долги и сегодня продается по цене двух локаторов — чуть больше 500 миллионов. Но все эти факты органы прокуратуры и следствия не настораживают», — отметил Абрамовских.

Адвокат Белимова, Константин Акулич, также, как и его коллега, отметил, что суд пока не вдается в обоснованность обвинений. Вынося решение, он исходит из презумпции добросовестности следственных органов.

«Мы указывали суду на несколько обстоятельств. Первое — после возбуждения уголовного дела обнаружены результаты опытно-конструкторских работ по всем контрактам. Второе — статья, по которой предъявлено обвинение, не подлежит применению, поскольку АО „ЧРЗ Полет“ не является предприятием с долей участия РФ в уставном капитале», — добавил Акулич.

Нестеров и Белимов были задержаны в ноябре прошлого года. Их обвинили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Данная мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, занимая руководящие должности на ЧРЗ «Полет», Нестеров и Белимов приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 млн рублей. Оба вину не признают.